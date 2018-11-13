Шквалистый ветер сорвал крышу жилого дома в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился горожанин Виталий сегодня, 13 ноября. Он рассказал, что месяц назад в центре города снесло крышу многоквартирного дома. Но меры по ремонту приняты так и не были.

-Делюсь информацией о том,что у дома №16А по улице Комсомольской повреждена крыша дома после шквалистого ветра около месяца назад. Меры по устранению поломки до сих пор не приняты. До управляющей компании дозвониться не представляется возможным, — сообщил бердчанин.

Директор ООО «ЖЭУ Вымпел» Екатерина Сергеева сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 13 ноября, что заявка по ремонту крыши многоквартирного дома выполнена.

-Три новых листа шифера положили на крышу еще пару дней назад в рамках аварийного ремонта. Акт-приемки выполненных работ подписан собственниками дома, — констатировала Екатерина Геннадьевна.