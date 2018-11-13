До 219 знаков увеличился рекордный адрес жителей микрорайона-призрака в Бердске

«Российская федерация, Новосибирская область, город Бердск, территория, изъятая из земель подсобного хозяйства всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства» — к адресу микрорайона-призрака добавились еще два слова «городской округ». Количество знаков увеличилось с 205 до 219. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала председатель ТОС «Юго-Западный» Любовь Кудрикова сегодня, 13 ноября.

— Нам это жить не мешает. Беспокоит то, что администрация настойчиво нас хочет перевести в зону Р-5. Мы ни при каких условиях на это не согласимся. Потому что цена на землю и дома будет другая. Да и у многих подсобное хозяйство, которое в дачном обществе вести по закону нельзя, — констатировала Любовь Александровна.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что противостояние людей и власти продолжается: жители микрорайона Юго-Западного отказываются становиться членами садового общества и настаивают на присвоении статуса «жилой зоны» на землях, где у них построены дома с присвоенными адресами.