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Козак: цены на бензин стабилизировались

С нефтяниками договорились, что цены до конца года будут на уровне начала июня 2018-го, а затем их плавно проиндексируют с учетом инфляции 4-4,6%.

13.11.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Козак: цены на бензин стабилизировались

Все российские нефтяные компании подписали соглашение для стабилизации цен на топливо, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании Владимира Путина с правительством. По его словам, соглашения с компаниями оформили 7-10 ноября.

«Каждой нефтяной компании доводился объем и параметры поставок на внутренний рынок, на биржу и на мелкооптовый рынок объемов нефтепродуктов в объеме, соответствующим поставкам соответствующего месяца 2017 года плюс 3%, а также определены ценовые параметры в региональном разрезе по каждому субъекту, какая должна быть цена оптовых поставок нефтепродуктов в каждый субъект», — отметил вице-премьер.

Козак подчеркнул, что ситуация на рынке нефтепродуктов стабилизировалась, а цены заморожены.

«Мы будем контролировать эту ситуацию. Мы договорились с компаниями, что действует принцип «один за всех и все за одного», иначе будет недобросовестная конкуренция. Если кто-то один не будет выполнять соглашение, то мы вынуждены будем применять системные меры, которые предусмотрены законом в виде введения заградительных экспортных пошлин», — добавил он.

В конце октября Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке. Они договорились, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня 2018-го, а затем их плавно переиндексируют с учетом инфляции 4-4,6 процента. Соглашение действует до 31 марта.

Топливо резко подорожало весной. К середине апреля розничная цена на бензин превысила 40 рублей, а к началу июня — уже 43 рубля. Правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо, а также договорилось с производителями о фиксировании цены на уровне 30 мая.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Солярка на хоросе(поворот на русскую st.)52 р.литр…На лукойле того дороже…ЧТО Стабилизировалось?Где?….:ФАНТАЗЕР ты меня называла…В головушке преданной «другану»все стабилизировалось,а тот верит и верит…

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