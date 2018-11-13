Еще антироссийских санкций пообещали США после выборов в Донбассе

США вслед за европейцами осудили выборы в Донбассе 11 ноября и пообещали России санкции до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву, соответствующее заявление сделал в понедельник госдеп.

«Соединенные Штаты присоединяются к Европе и другим партнёрам в осуждении фиктивных «выборов», прошедших 11 ноября, на контролируемой Россией Восточной Украине», — говорится в сообщении госдепартамента США.

Там же уточняется, что эти выборы противоречат минским соглашениям, а США продолжат вводить санкции против Москвы до тех пор, пока она не выполнит пункты этих соглашений.

Признание граждан

Главный итог прошедших в самопровозглашенных ДНР и ЛНР выборов — то, что результаты голосования признали граждане самих республик, сказал РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление Госдепа.

«То, что Запад не признает прошедшие на Донбассе выборы, не стало для нас неожиданностью. Самое главное, что в РФ с уважением относятся к выборам на Донбассе, а сами граждане Донецкой и Луганской народных республик признают результаты голосования и избранную в ходе выборов власть», — сказал Цеков.

Сенатор полагает, что Россия будет зеркально отвечать на вводимые США ограничения, но лично он «не стал бы обращать на эти санкции никакого внимания».

Удивительное отношение

Отказ от поддержки выборов и становления демократической государственности в самопровозглашенных ДНР и ЛНР со стороны США как демократической страны удивителен, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«То, что нам грозят очередными санкциями, это в принципе довольно давно идет. И на их месте я бы задумался, насколько это эффективно. Но, конечно, мы бы хотели нормальные добрососедские отношения с Америкой и Европой. Мы в этом крайне заинтересованы», — добавил парламентарий.

При этом он отметил, что именно Киев сейчас не оказывает ни гуманитарной, ни социальной помощи своим гражданам на территории республик и игнорирует, таким образом, исполнение минских договоренностей, самоустранившись от этих территорий. Россия же в свою очередь лишь оказывает гуманитарную помощь гражданам соседней страны, оказавшимся в трудном положении.

Евросоюз пока не определился с санкциями

Евросоюз подтверждает, что не признает выборы в Луганске и Донецке, но на данном этапе сказать о возможных мерах реагирования нечего, этот вопрос находится в компетенции Совета ЕС, заявила в понедельник журналистам представитель дипслужбы ЕС.

«Мы ясно уже заявляли, что считаем так называемые выборы нелегитимными, не признаем их, осуждаем, полагаем, что они противоречат международному праву и подрывают обязательства по минским соглашениям», — сказала представитель дипслужбы Майя Косьянчич.

«Если речь о каких-либо решениях, вы, я так понимаю, имеете в виду ограничительные меры, то любые подобные вопросы находятся в компетенции Совета ЕС, решения которого должны быть единогласными. На данный момент добавить к этому нечего», — заявила она.

Дипломат уточнила, что обсуждение Украины планируется в повестке совета по иностранным делам ЕС.

Выборы в ДНР и ЛНР

Выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках прошли в минувшее воскресенье, 13 ноября.

По данным ЦИК республик, победы одерживают, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение «Донецкая республика», а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение «Мир Луганщине».

Позиция Киева и Москвы

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что выборы в Донбассе подрывают государственный суверенитет Украины, голосование является фактически «выходом из минского процесса».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с пониманием относятся к выборам в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, эти регионы отторгнуты и брошены Украиной.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва расценивает выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей как шаг, направленный на продолжение диалога между сторонами конфликта на Украине по выполнению Минских соглашений.

По его словам, жители Донбасса отчетливо продемонстрировали, что они хотят мира, а не войны, а «вот чего хотят в Киеве — можно судить по обстрелам пригородов Горловки со стороны вооруженных сил Украины в день голосования».

«Надеюсь, что европейские страны понимают, кого они поддерживают. Поощрение «партии войны» в Киеве приводит к тому, что украинская армия постоянно нарушает режим тишины и препятствует разведению сил, а руководство Украины уклоняется от прямого диалога с ополченцами и продолжает бесчеловечную экономическую и транспортную блокады Донбасса», — добавил постпред.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

В апреле того же года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после событий февраля. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Источник: РИА Новости