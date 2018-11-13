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50% учителей не смогли выполнить задание по математике

По истории, экономике, «России в мире», русскому языку и литературе получила «неуд» почти четверть учителей. Лучше всех знают предмет педагоги по родному языку.

13.11.2018 Фото: pixabay 4 коммент.
 
50% учителей не смогли выполнить задание по математике
Около половины учителей по результатам апробации единых федеральных оценочных материалов по таким предметам, как «математика и информатика» и «основы нравственной культуры народов России», не справились с работой. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Рособрнадзора.

По истории, экономике, «России в мире», русскому языку и литературе получили неудовлетворительный результат почти четверть учителей. Наиболее успешно педагоги справились с «обществознанием» и «правом». Самый высокий уровень подготовки продемонстрировали преподаватели родного языка и родной литературы».

По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, цель этих исследований — «сделать соответствующие выводы для системы педагогического образования и повышения квалификации, чтобы наша система подготовки педагогических кадров была одной из лучших в мире».

Новая модель аттестации
Окончательный вариант модели аттестации учителей будет утвержден только после широкого общественного обсуждения, которое завершится к 2020 году, сообщает пресс-служба министерства просвещения со ссылкой на слова министра Ольги Васильевой.

«Мы очень хотим утвердить и создать с вашей помощью такую модель аттестации наших педагогов, которая станет настоящим стимулом профессионального роста, позволит учителям без сбора портфолио и массы других документов обеспечить прохождение процедуры аттестации на рабочем месте. Мы планируем, что доработанная окончательная версия модели аттестации пройдет обязательно широкое общественное обсуждение и в окончательном варианте будет утверждена в 2020 году», — приводится в сообщении слова Васильевой.

Оценка качества образования
Оценку качества образования на основе практики международных исследований проведут во всех школах России до 2024 года, сообщила в минувшем сентябре вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она уточнила, что это делается для того, чтобы понимать и реализовать тот показатель, который обозначен в указе президента — попадание в десятку стран по качеству общего образования.

Российская школа демонстрирует успехи
Президент России Владимир Путин считает, что российская школа демонстрирует успехи, о чем свидетельствуют результаты выступлений российских школьников на международных олимпиадах.
Такое мнение глава государства высказал в ходе встречи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года-2018», которая прошла 3 октября в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге.

Президент заметил, что работа педагогов является главным источником энергии развития. При этом он добавил, что «для того, чтобы научить детей учиться, надо самим учиться в современном мире». Он сделал акцент на том, что это обязательное требование для специалистов в любой отрасли, уточнив, что имеет в виду и сферу школьного дела, и всей педагогики в целом.

Источник: РИА Новости


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    «50% учителей не смогли выполнить задание по математике
    По истории, экономике, «России в мире», русскому языку и литературе получила «неуд» почти четверть учителей. Лучше всех знают предмет педагоги по родному языку.»

    По чаще, пожалуйста, проводите такие хорошие проверки!
    Кто бы сомневался! Я вспоминаю кто из моих одноклассников и почему пошёл в ПЕД! Если ты не набирал баллов не в один из вузов, то в ПЕД тебя брали с распростертыми объятиями….За то сколько спеси в этих «я же учитель»! Уметь правильно и эффективно учить других это великий дар, который к сожалению, встречающийся у единиц! А горе учителя из статьи, даже себя любимого научить не могут!

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