Спасались от холода в пуховиках на уроках школьники Бердска

Снова без верхней одежды грызут гранит науки ученики нескольких классов бердской школы №3 «Пеликан». Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал исполняющий обязанности начальника управления образования и молодежной политике Михаил Каркавин сегодня, 13 ноября.

-Вчера проблему устранили. Промыли фильтры системы отопления, отрегулировали их маленько по-другому. Правда, сегодня в одном кабинете занятия все еще не проводятся, — сообщил Михаил Викторович.

О проблеме с теплом в шести кабинетах школы Михаил Каркавин сообщил главе Бердска в минувший понедельник на совещании в мэрии 12 ноября. Он отметил, что температура едва ли достигает 15 градусов тепла.

Михаил Каркавин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что дети просидели в верхней одежде на первых трех уроках — администрация школы думала, что проблему с теплом решат быстро. Однако все затянулось и специалисты двух управляющих компаний к вечеру 12 ноября сообща решили проблему с подачей тепла.