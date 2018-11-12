Звала на помощь из запертой квартиры 82-летняя старушка в Бердске

Почти каждую неделю спасателям приходится деблокировать двери в квартиры бердчан, которым требуется помощь
Через несколько минут после полуночи сегодня, 12 ноября, в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске, пришло сообщение из отделения скорой помощи. Была необходима помощь спасателей в деблокировке дверей в квартиру одинокой 82-летней бердчанки.
— Бердчанке стало плохо и она стала звать на помощь соседей, которые и вызвали «скорую». Медработники не смогли открыть входную дверь. Обратились за помощью к спасателям. Те прибыли на место и деблокировали дверь. Пенсионерку нашли лежащей на полу. Перенесли ее на диван. Дальше старушкой занялись врачи, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.
Днем раньше, утром, спасатели деблокировали дверь квартиры, в которой проживала 80-летняя бабушка. За помощью к спасателям обратилась дочь старушки — мать долго не отвечала на звонки по телефону, не реагировала на стук в дверь.
Когда спасатели вошли в квартиру, бабушка крепко спала. Как выяснилось, она приняла лекарства и так крепко уснула, что не слышала ни звонков телефона, ни стук в дверь, пояснил Сергей Козин.
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