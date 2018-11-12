Запретят продавать алкоголь в ночных барах в жилых домах

Законодательное собрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект, который запрещает продажу алкоголя ночью в барах, расположенных в жилых домах и пристройках к ним.

В документе предлагается запретить розничную продажу алкоголя в таких точках с 23 до 11 часов по местному времени, передает РИА Новости.

Как отмечают региональные законодатели, органы власти и местного самоуправления Краснодарского края получают многочисленные обращения от людей, живущих в домах, на цокольных и первых этажах которых расположены предприятия торговли и общественного питания. Жалобы связаны с тем, что покупатели спиртного, как правило, распивают его во дворах этих же домов, на детских площадках, чем нарушают общественный и санитарный порядок. К тому же посетители увеселительных заведений нередко вступают в конфликты не только между собой, но и с местными жителями, которые хотят сохранить спокойствие около собственного дома.

Поэтому краснодарские законодатели предлагают соответствующие ограничения с целью «повышения уровня защищенности физического и нравственного здоровья жителей». Они отмечают, что их инициатива в полной мере соответствует целям государственной политики по укреплению правопорядка, защите конституционных прав и интересов граждан, снижению уровня потребления алкоголя и уменьшению ущерба от инцидентов, связанных с алкогольным опьянением.