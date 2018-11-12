Инструкция: Как получить и на что использовать материнский капитал в Бердске

О правилах получения сертификата на материнский капитал, а также об использовании средств маткапитала «Курьер. Среда. Бердск» рассказала заместитель начальника управления Пенсионного фонда в Бердске Татьяна Кусова.

Сколько раз выдается материнский капитал?

Право на материнский капитал возникает один раз в жизни, у женщин родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007г.;

женщин родивших (усыновивших) третьего или последующих детей начиная с 1 января 2007г., если ранее она не воспользовалась правом на дополнительные меры государственной поддержки;

мужчин, являющимися единственными усыновителями второго, третьего, ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшиеся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 г.

Когда можно получить сертификат?

Обратиться с заявлением о выдаче сертификата можно в любое время после рождения ребенка. На сегодняшний день размер материнского капитала составляет 453 026,00 рублей

Когда можно использовать сертификат?

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала может быть подано в любое время по истечении 3 лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Исключение – это использование средств материнского капитала на уплату первоначального взноса или погашения основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, представленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в т. ч. кредитной организацией; на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по 4 основным направлениям таким как: улучшение жилищных условий, получение образования детьми, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов и формирование накопительной пенсии мамы.

Также есть новое направление для малообеспеченных семей – это ежемесячная денежная выплата. Данная выплата назначается из средств МСК нуждающимся семьям, в которых с 2018 года родился или усыновлен второй ребенок, у которых размер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина, установленную в субъекте Российской Федерации на 2 квартал прошлого года, что составляет 17 781 рублей для Новосибирской области.

Как используют материнский капитал?

С 1 января 2007 года по 30 сентября 2018-го в Бердске было выдано 7190 сертификатов. За весь период действия Закона средствами материнского капитала в полном объеме распорядились 3764 семьи, из них 385 семей распорядились в этом году.

Наиболее популярным направлением по распоряжению средствами МСК остается улучшение жилищных условий (кредиты) по этому направлению за весь период было удовлетворено 3413 заявлений, на улучшение жилищных условий (купля-продажа, строительство ИЖС) 1334 заявления, на образование детей удовлетворено 601 заявление, на накопительную часть пенсии – 1 и на ежемесячную денежную выплату 16 заявлений.