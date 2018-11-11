Павильон на универмаге — это достижение

В рубрику «Сообщи свои новости» написалПавильон на универмаге — это канэш достижение. И то не власти местной. Предлагаю скинуться всем, кто ездит на 331 маршрутке в Новосиб. Там стоять невозможно! Щит хоть какой-нибудь поставим.