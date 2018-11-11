КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам,/обмен
продам
продам 3-ю квартиру
Продам 1-ю Морская 29а 89133732528 Ирина.
продам квартиру
Продам студию в Центре!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

СК: душил и бил учеников директор сельской школы в Новосибирской области

Резко подорожали сахар, огурцы, помидоры и пшено в России

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Полтора часа тушили горевший сарай в частном дворе за железной дорогой в Бердске

Инструкция: Как получить и на что использовать материнский капитал в Бердске

Погибли двое из Иркутска в лобовом ДТП на трассе «Иртыш» в Новосибирской области

Росгвардия будет охранять школы

Заблокированного в холодном авто шестилетнего ребенка спасли в Новосибирске

Платить за «воздух» при вывозе мусора не хочет частный сектор Бердска

Погоны и медали вручили полицейским Бердска

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Резко подорожали сахар, огурцы, помидоры и пшено в России

Остались в прежней цене на этой неделе тоже только два товара — говядина и свинина. Заметно снизились в цене лимоны.

11.11.2018 Фото: Pixabay 11 коммент.
 
Резко подорожали сахар, огурцы, помидоры и пшено в России

Стоимость огурцов за семь дней поднялась на 8,4 процента. Помидоров — на 3,9

В тройку лидеров по подорожанию среди продуктов питания на этой неделе вошли огурцы, помидоры и пшено. В топ-3 по снижению цен — недобор, они стали меньше только на яблоки и морковь.
Таковы расчеты Росстата. По ним получается, что стоимость огурцов за семь дней поднялась на 8,4 процента. Помидоров — на 3,9. Но этот рост начался сравнительно недавно, так как с начала года эти овощи серьезно подешевели: на 48,5 и 40,2 процента соответственно.

«Бронза» за недельный рост цен оказалась у пшена — 2,6 процента. Правда, по результатам с начала года у этой крупы все-таки недосягаемое «золото» — 54,3 процента.

В ряд к этим продуктам можно еще добавить и сахар-песок, подорожавший за семь дней на 1,5 процента.

Недельное снижение цен оказалось не таким заметным. У яблок — минус 0,9 процента, а у моркови — минус 0,5. Зато с начала года яблоки подешевели весьма внушительно — на 38 процентов. А морковь, напротив, подорожала — на 13,9.
Остались в прежней цене на этой неделе тоже только два товара — говядина и свинина.

Как пояснила «Российской газете» директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина, сахар дорожает из-за того, что уменьшаются валовые сборы сахарной свеклы. «Это — сигнал к росту спроса и цен», — уточняет эксперт.

«То, что пока морковь дешевеет, как, кстати, до недавнего времени и капуста, свекла, картошка, — это закономерно. Они шли на прилавки прямо с поля. Но сейчас сбор урожая завершен и начинается уже его активное потребление», — отмечает Тюрина.

Ближе к новому году также начнут дорожать цитрусовые. «Большинство людей все-таки отдает предпочтение сезонным фруктам. Сейчас покупают хурму, виноград, до этого — бахчевые. Апельсины, лимоны пока особым спросом не пользуются. Их начнут покупать к новогодним праздникам», — поясняет эксперт.

По ее словам, стоит ждать также и увеличение примерно на 10 процентов стоимости мяса кур. Из-за переизбытка продукции на рынке с него начали уходить мелкие производители. А остающиеся повышают цены. К тому же ожидаются большие поставки отечественной курятины на экспорт. Но примерно через полгода ситуация с ценами на мясо кур нормализуется, уверена Елена Тюрина.

Как вели себя цены в октябре

На этой неделе Росстат также подвел итоги октября. Стоимость потребительских товаров выросла на 0,4 процента, а с начала года — на 2,9.

Больше всего в октябре подорожали яйца и сахар. Причем в подавляющем большинстве регионов России. Так, в 19 из них яйца стали дороже на 10 процентов и более. Самый высокий рост цен на этот популярный продукт отмечен в Калужской области — там яйца подорожали на 16,6 процента. В то же время в Севастополе они подешевели на 0,4 процента.
Сахар за месяц больше всего подорожал в Курской области — на 12,7 процента. А в Удмуртской Республике цены на него снизились на 1,1 процента, в Камчатском крае — на 0,2 процента.

Заметный рост цен отмечен на пшено — на 10,2 процента. Мясо птицы подорожало за месяц на 2,9, крупа овсяная и перловая — на 2,5, филе рыбное — на 1,7 процента.

А вот овощи и фрукты дешевели. Заметно снизились в цене лимоны. Любители этого полезного фрукта могли купить его на 18,2 процента дешевле, чем в сентябре. Впрочем, и сейчас лимоны стоят недорого по сравнению с летними ценами — около 80 рублей за килограмм (летом было больше 100 рублей).

Свекла в октябре подешевела на 14,1 процента, морковь — на 11,2, яблоки — на 8,6, картофель — на 5,1, лук репчатый, капуста белокочанная, виноград, чеснок — на 3,3-4,5 процента. Вместе с тем свежие огурцы и помидоры стали дороже на 27,4 и 20,2 процента соответственно, апельсины — на 9,9.

Источник: Российская газета


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Павильон на универмаге — это достижение Утонул упавший со снегохода на тонкий лед житель Новосибирской области Житель искитимской Сосновки Иван Степанов спас от огня соседку и ее дом

(11) Комментариев

  1. Аноним

    у нас «дешевеют» только зарплаты и доходы ….
    так что скоро перейдем на просроченную еду с помоек…
    вот , уже стильный и модный журнал пишет о том, как питаться с помоек и мусорок просроченными продуктами (!!!):
    https://www.the-village.ru/village/people/experience/330971-ya-em
    «спасибо» Путину и К за рост нищеты и бедности в России — итог 19 лет правления…. :-!

    Thumb up 6 Thumb down 2

    • Аноним

      1) Зарплаты растут согласно Росстату. Доходы примерно на том же уровне.

      2) За 19 лет произошло существенное повышение благосостояния населения, а не «рост нищеты и бедности» =)

      3) Ценам на сезонные товары свойственно колебаться, расти в одни периоды и опускаться в другие.
      Вам, как крупному специалисту по положению дел в стране, стоило бы обратить внимание на рост цен и на другие товары, и, непрерывно, круглый год, доносить факты непрерывного роста до все ещё непрозревших :P

      Thumb up 1 Thumb down 5

  2. Аноним

    За то патриоты будут стройные как кипарис :-D

    Thumb up 4 Thumb down 0

  3. Аноним

    знаем мы ваш росстат и бравурные речи на президентских линиях )
    Когда российское правительство начинает заявлять, что дела в экономике идут просто блестяще, нужно сразу прятать кошелек — такие заявления однозначно говорят о том, что нас снова будут грабить. )
    Сейчас прочитал заявление Кудрина о том, российский бюджет недополучит 17,4 млрд рублей доходов от дивидендов госкомпаний в 2018. Правительство просто не может (или не хочет?) заставить их платить. А ранее глава госкомпании «Роснефть» Сечин получил льготы от государства на 330 млрд ₽ (РБК). Совпадение? )
    и только народ , как лох, всегда будет платить — куда ему деваться от растущих цен практически на всё , тарифов , налогов …. :-!

    Thumb up 3 Thumb down 0

    • Аноним

      Роснефть не госкомпания. Вот совет директоров https://www.rosneft.ru/governance/corpboard/
      А главный у них Герхард Шредер. Как то так =-O

      Thumb up 1 Thumb down 0

      • гость

        «Роснефть не госкомпания»
        тем более…..)))) получается тогда,что частной конторке с госбюджета отвалили аж 330 млрд р…потому что друган Сечин — свой человек …для кое кого )
        а с пенсионеров содрали …а с учетом роста ндс — практически всему народу в карман залезли ..

        Thumb up 2 Thumb down 0

    • Аноним

      Не платите. Все равно в бердске ни один суд не имеет место быть. Загляните в ЕГРЮЛ Бердский народный суд ликвидирован в 2007 году. А другого не зарегистрировано =-O
      Вся страна один сплошной фейк. Люди открывайте глаза =-O

      Thumb up 1 Thumb down 1

  4. Аноним

    Кто выдумавает эту ЧУШЬ???Кто заметил что подорожало ПШЕНО,а мясо свинины и говядины осталось в «одной поре»???!!!Кто из вас кушает пшено ,огурцы и помидоры ежедневно,а мясо раз в две недели,что это за вести из дурдома???Им что в росстате делать нечего???Ну займите их чем то ,им скучно…

    Thumb up 3 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА
ООО Похоронный дом "Обелиск"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика