Резко подорожали сахар, огурцы, помидоры и пшено в России

Стоимость огурцов за семь дней поднялась на 8,4 процента. Помидоров — на 3,9
В тройку лидеров по подорожанию среди продуктов питания на этой неделе вошли огурцы, помидоры и пшено. В топ-3 по снижению цен — недобор, они стали меньше только на яблоки и морковь.
Таковы расчеты Росстата. По ним получается, что стоимость огурцов за семь дней поднялась на 8,4 процента. Помидоров — на 3,9. Но этот рост начался сравнительно недавно, так как с начала года эти овощи серьезно подешевели: на 48,5 и 40,2 процента соответственно.
«Бронза» за недельный рост цен оказалась у пшена — 2,6 процента. Правда, по результатам с начала года у этой крупы все-таки недосягаемое «золото» — 54,3 процента.
В ряд к этим продуктам можно еще добавить и сахар-песок, подорожавший за семь дней на 1,5 процента.
Недельное снижение цен оказалось не таким заметным. У яблок — минус 0,9 процента, а у моркови — минус 0,5. Зато с начала года яблоки подешевели весьма внушительно — на 38 процентов. А морковь, напротив, подорожала — на 13,9.
Остались в прежней цене на этой неделе тоже только два товара — говядина и свинина.
Как пояснила «Российской газете» директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина, сахар дорожает из-за того, что уменьшаются валовые сборы сахарной свеклы. «Это — сигнал к росту спроса и цен», — уточняет эксперт.
«То, что пока морковь дешевеет, как, кстати, до недавнего времени и капуста, свекла, картошка, — это закономерно. Они шли на прилавки прямо с поля. Но сейчас сбор урожая завершен и начинается уже его активное потребление», — отмечает Тюрина.
Ближе к новому году также начнут дорожать цитрусовые. «Большинство людей все-таки отдает предпочтение сезонным фруктам. Сейчас покупают хурму, виноград, до этого — бахчевые. Апельсины, лимоны пока особым спросом не пользуются. Их начнут покупать к новогодним праздникам», — поясняет эксперт.
По ее словам, стоит ждать также и увеличение примерно на 10 процентов стоимости мяса кур. Из-за переизбытка продукции на рынке с него начали уходить мелкие производители. А остающиеся повышают цены. К тому же ожидаются большие поставки отечественной курятины на экспорт. Но примерно через полгода ситуация с ценами на мясо кур нормализуется, уверена Елена Тюрина.
Как вели себя цены в октябре
На этой неделе Росстат также подвел итоги октября. Стоимость потребительских товаров выросла на 0,4 процента, а с начала года — на 2,9.
Больше всего в октябре подорожали яйца и сахар. Причем в подавляющем большинстве регионов России. Так, в 19 из них яйца стали дороже на 10 процентов и более. Самый высокий рост цен на этот популярный продукт отмечен в Калужской области — там яйца подорожали на 16,6 процента. В то же время в Севастополе они подешевели на 0,4 процента.
Сахар за месяц больше всего подорожал в Курской области — на 12,7 процента. А в Удмуртской Республике цены на него снизились на 1,1 процента, в Камчатском крае — на 0,2 процента.
Заметный рост цен отмечен на пшено — на 10,2 процента. Мясо птицы подорожало за месяц на 2,9, крупа овсяная и перловая — на 2,5, филе рыбное — на 1,7 процента.
А вот овощи и фрукты дешевели. Заметно снизились в цене лимоны. Любители этого полезного фрукта могли купить его на 18,2 процента дешевле, чем в сентябре. Впрочем, и сейчас лимоны стоят недорого по сравнению с летними ценами — около 80 рублей за килограмм (летом было больше 100 рублей).
Свекла в октябре подешевела на 14,1 процента, морковь — на 11,2, яблоки — на 8,6, картофель — на 5,1, лук репчатый, капуста белокочанная, виноград, чеснок — на 3,3-4,5 процента. Вместе с тем свежие огурцы и помидоры стали дороже на 27,4 и 20,2 процента соответственно, апельсины — на 9,9.
Источник: Российская газета
у нас «дешевеют» только зарплаты и доходы ….
так что скоро перейдем на просроченную еду с помоек…
вот , уже стильный и модный журнал пишет о том, как питаться с помоек и мусорок просроченными продуктами (!!!):
https://www.the-village.ru/village/people/experience/330971-ya-em
«спасибо» Путину и К за рост нищеты и бедности в России — итог 19 лет правления….
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1) Зарплаты растут согласно Росстату. Доходы примерно на том же уровне.
2) За 19 лет произошло существенное повышение благосостояния населения, а не «рост нищеты и бедности»
3) Ценам на сезонные товары свойственно колебаться, расти в одни периоды и опускаться в другие.
Вам, как крупному специалисту по положению дел в стране, стоило бы обратить внимание на рост цен и на другие товары, и, непрерывно, круглый год, доносить факты непрерывного роста до все ещё непрозревших
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Верите Топилину?
Да Вы сама наивность
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Кремлебот Они уедут скоро , а тебя с собой не возьмут
4 0
Думаю что все будет по другому, всепропальщики и советские доживут спокойно свой век и помрут, а из их предсказаний ничего не сбудется
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За то патриоты будут стройные как кипарис
4 0
знаем мы ваш росстат и бравурные речи на президентских линиях )
Когда российское правительство начинает заявлять, что дела в экономике идут просто блестяще, нужно сразу прятать кошелек — такие заявления однозначно говорят о том, что нас снова будут грабить. )
Сейчас прочитал заявление Кудрина о том, российский бюджет недополучит 17,4 млрд рублей доходов от дивидендов госкомпаний в 2018. Правительство просто не может (или не хочет?) заставить их платить. А ранее глава госкомпании «Роснефть» Сечин получил льготы от государства на 330 млрд ₽ (РБК). Совпадение? )
и только народ , как лох, всегда будет платить — куда ему деваться от растущих цен практически на всё , тарифов , налогов ….
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Роснефть не госкомпания. Вот совет директоров https://www.rosneft.ru/governance/corpboard/
А главный у них Герхард Шредер. Как то так
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«Роснефть не госкомпания»
тем более…..)))) получается тогда,что частной конторке с госбюджета отвалили аж 330 млрд р…потому что друган Сечин — свой человек …для кое кого )
а с пенсионеров содрали …а с учетом роста ндс — практически всему народу в карман залезли ..
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Не платите. Все равно в бердске ни один суд не имеет место быть. Загляните в ЕГРЮЛ Бердский народный суд ликвидирован в 2007 году. А другого не зарегистрировано
Вся страна один сплошной фейк. Люди открывайте глаза
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Кто выдумавает эту ЧУШЬ???Кто заметил что подорожало ПШЕНО,а мясо свинины и говядины осталось в «одной поре»???!!!Кто из вас кушает пшено ,огурцы и помидоры ежедневно,а мясо раз в две недели,что это за вести из дурдома???Им что в росстате делать нечего???Ну займите их чем то ,им скучно…
3 0