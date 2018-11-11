СК: душил и бил учеников директор сельской школы в Новосибирской области
Резко подорожали сахар, огурцы, помидоры и пшено в России
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Полтора часа тушили горевший сарай в частном дворе за железной дорогой в Бердске
Инструкция: Как получить и на что использовать материнский капитал в Бердске
Погибли двое из Иркутска в лобовом ДТП на трассе «Иртыш» в Новосибирской области
Росгвардия будет охранять школы
Заблокированного в холодном авто шестилетнего ребенка спасли в Новосибирске
Платить за «воздух» при вывозе мусора не хочет частный сектор Бердска