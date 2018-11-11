Погибли двое из Иркутска в лобовом ДТП на трассе «Иртыш» в Новосибирской области

В Убинском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В субботу, 10 ноября, в 00.15 на трассе «Иртыш» произошло смертельное ДТП. 66-летний житель Иркутской области, управлявший автомобилем Toyota, двигался по трассе Р-254 в направлении Омска и на 1227-м километре, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Mercedes.

В результате ДТП водитель автомобиля Toyota и его пассажир – 64-летняя женщина – от полученных травм погибли на месте.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.