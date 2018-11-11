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Погибли двое из Иркутска в лобовом ДТП на трассе «Иртыш» в Новосибирской области

В субботу ночью Toyota выехала на встречку, где столкнулась с Mercedes. 64-летняя пассажирка и 66-летний водитель «Тойоты» скончались на месте.

11.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Погибли двое из Иркутска в лобовом ДТП на трассе Иртыш в Новосибирской области

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и все обстоятельства смертельного ДТП

В Убинском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В субботу, 10 ноября, в 00.15 на трассе «Иртыш» произошло смертельное ДТП. 66-летний житель Иркутской области, управлявший автомобилем Toyota, двигался по трассе Р-254 в направлении Омска и на 1227-м километре, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Mercedes.

В результате ДТП водитель автомобиля Toyota и его пассажир – 64-летняя женщина – от полученных травм погибли на месте.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.


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