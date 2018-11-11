Росгвардия будет охранять школы

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому охраной образовательных организаций должны заниматься сотрудники Росгвардии, сообщает RT.

Документ разработал член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Проект рассмотрит экспертный совет «Единой России».

Депутат объяснил, что поправка в Федеральный закон «О войсках национальной гвардии России» необходима, чтобы избежать участившихся нападений в образовательных заведениях. Вострецов подчеркнул, что системы безопасности оказались не готовы к нескольким трагическим инцидентам, произошедшим в этом году, а тяжелые последствия повлекли широкий политический и общественный резонанс.

«Учреждения образования сегодня входят в число наиболее уязвимых структур, так как система обеспечения безопасности обучающихся и педагогов во многом не соответствует новым вызовам, с которыми сталкивается российское общество», — добавил он.

В Росгвардии отметили, что ведомству не предлагали участвовать в разработке законопроекта, однако оно готово обсуждать этот вопрос в любых форматах.

Последний случай нападения произошел 17 октября в Керчи, когда студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, еще более 50 пострадали. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

После трагедии министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова предложила усилить охрану образовательных учреждений Крыма сотрудниками Росгвардии. Ее инициативу поддержала уполномоченный по правам ребенка республики Ирина Клюева.

Источник: © РИА Новости