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По улице шли подростки и выкрикивали нацистское приветствие. Куда мы катимся?

В какой семье воспитали этих УРОДОВ? В какой школе их учили?

10.11.2018 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья:

Вечером 09.11 в 18.50-19.00 столкнулась с такой ужасающей противоестественной картиной: по ул Горького от площади к новому универмагу шли трое молодых парней (14-16 лет) в черном, в балаклавах, и громко выкрикивали неоднократно фашистское приветствие *****.  Возмущению нет придела! На замечание:»Ваших дедов (а скорее прадедов) под этот клич убивали, а вы смеете его произносить!» — только посмеялись, обматерили и пошли в ЦУМ. СКАЖИТЕ, КУДА МЫ ИДЕМ? В какой семье воспитали этих УРОДОВ? В какой школе их учили?


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По улице шли подростки и выкрикивали нацистское приветствие. Куда мы катимся? Рядом стояли со смартфонами, а девушка сама из автобуса вытаскивала коляску с ребенком А почему все каналы стонут об этом заокеанском шоу?

(2) Комментариев

  1. аноним

    бендеровцы и власовцы, и их деды убивали наших дедов и прадедов.

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  2. Щорс

    Это же кем-то пестуется. Вычеркиваете память об СССР — получите религиозных фанатиков и нацистов из нынешних детей и подростков.

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