По улице шли подростки и выкрикивали нацистское приветствие. Куда мы катимся?

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Вечером 09.11 в 18.50-19.00 столкнулась с такой ужасающей противоестественной картиной: по ул Горького от площади к новому универмагу шли трое молодых парней (14-16 лет) в черном, в балаклавах, и громко выкрикивали неоднократно фашистское приветствие *****. Возмущению нет придела! На замечание:»Ваших дедов (а скорее прадедов) под этот клич убивали, а вы смеете его произносить!» — только посмеялись, обматерили и пошли в ЦУМ. СКАЖИТЕ, КУДА МЫ ИДЕМ? В какой семье воспитали этих УРОДОВ? В какой школе их учили?