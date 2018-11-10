По улице шли подростки и выкрикивали нацистское приветствие. Куда мы катимся?

Погоны и медали вручили полицейским Бердска
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Победительниц фотокункурса «Бердская красавица-2019» выбрали в редакции «Курьер. Среда. Бердск»
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Возмущен учебниками истории мэр Бердска
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Тротуар до микрорайона Раздольного появится через 5 лет в Бердске
бендеровцы и власовцы, и их деды убивали наших дедов и прадедов.
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Это же кем-то пестуется. Вычеркиваете память об СССР — получите религиозных фанатиков и нацистов из нынешних детей и подростков.
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