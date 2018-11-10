КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам,/обмен
продам
продам 3-ю квартиру
Продам 1-ю Морская 29а 89133732528 Ирина.
продам квартиру
Продам студию в Центре!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Погоны и медали вручили полицейским Бердска

Курс доллара может повыситься до 80–90 рублей при падении цен на нефть

Победительниц фотокункурса «Бердская красавица-2019» выбрали в редакции «Курьер. Среда. Бердск»

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

На Украине предложили «запретить зиму» из-за дорогого газа

От снежного шторма спасает новая остановка на Старом универмаге в Бердске

Возмущен учебниками истории мэр Бердска

Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Тротуар до микрорайона Раздольного появится через 5 лет в Бердске

Отказом в крабах и икре возмущен осужденный из банды Цапков

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Рядом стояли со смартфонами, а девушка сама из автобуса вытаскивала коляску с ребенком

Я был уверен, что помогут. Я не ожидал и просто не успел.

10.11.2018 Автор: Нужно помогать девушкам с колясками? Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вит:
Вчера наблюдал такую «картину». Девочка из центральной двери автобуса на Ватутина САМА ВЫТАСКИВАЛА КОЛЯСКУ С РЕБЁНКОМ! Рядом стояла куча молодых  со смартфонами. Я был уверен, что помогут. Я не ожидал и просто не успел.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
По улице шли подростки и выкрикивали нацистское приветствие. Куда мы катимся? Рядом стояли со смартфонами, а девушка сама из автобуса вытаскивала коляску с ребенком А почему все каналы стонут об этом заокеанском шоу?

(1) Комментарий

  1. аноним

    так это и не мужики совсем!!! а просто похожие на них

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Ваша идеальная фигура к Новому году!
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика