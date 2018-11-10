Рядом стояли со смартфонами, а девушка сама из автобуса вытаскивала коляску с ребенком

В рубрику «Сообщи свои новости» написалВчера наблюдал такую «картину». Девочка из центральной двери автобуса на Ватутина САМА ВЫТАСКИВАЛА КОЛЯСКУ С РЕБЁНКОМ! Рядом стояла куча молодых со смартфонами. Я был уверен, что помогут. Я не ожидал и просто не успел.