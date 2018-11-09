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Металлические двери

Качественные металлические двери стремятся установить практически все владельцы квартир и домов.

9.11.2018 Нет комментариев
 
Металлические двери
Такие конструкции получили широкое распространение во многих странах мира. Двери, изготовленные из прочного металла, ставят в жилых помещениях, на дачах, в офисах и на предприятиях. Они считаются наиболее надежными и эффективными конструкциями. Монтаж такой двери — это гарантия собственной безопасности и спокойствия.

Достоинства металлических дверей

1. Стальные двери «Фико» в Оренбурге надежны и долговечны. Срок их эксплуатации составляет минимум 20 лет. стальные двери «Фико» в Оренбурге
2. Дверь из металла не боится влаги. Она не разбухнет и не покроется плесенью. Кроме того, такая конструкция является огнеупорной. Если отделка двери выполнена качественно, то дверь будет стойкой к коррозии.

3. Металлические двери не нуждаются в регулярном ремонте. Тогда как деревянные конструкции, при наружной установке, требуют периодической покраски и нанесения защитного слоя.

4. Наполнитель металлической двери увеличивает ее звуко- и теплоизоляционные свойства. Внешние шумы не проникают в квартиру, а тепло удерживается внутри. Существуют разные наполнители. Это может быть полиуретан, минеральная вата, гофрокартон и др. Лучше всего покупать дверь с минеральной ватой. Она превосходит все остальные материалы по звуко- и теплоизоляции. Но такая конструкция обходится дороже.

5. Металлическая дверь выглядит стильно и эстетично.

Существуют разные варианты отделки. В качестве материала можно выбрать натуральное дерево, кожу, винилискожу, МДФ, шпон и т. д. 6. Устойчивость к взлому — это важнейшее качество стальных входных конструкций. Установив такие двери, вы будете чувствовать себя спокойно.

7. Двери из металла рекомендуется ставить в проемы, разграничивающие улицу и помещение. Ведь они стойко переносят неблагоприятные воздействия внешней среды.

Все вышеперечисленные достоинства говорят в пользу металлической двери. Покупая дверь, следует учесть, что многое зависит от качества монтажа.

Если установка проведена неправильно, то дверь из металла доставит вам множество хлопот. К тому же она будет недолговечной. Поэтому монтаж следует доверять только специалистам. Ответственный подход к выбору и установке металлической двери гарантирует ее надежную службу.


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