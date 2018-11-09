Отказом в крабах и икре возмущен осужденный из банды Цапков

Отбывающий срок в колонии №3 Амурской области Вячеслав Цеповяз обратился через своего адвоката с письмом к общественности. Он ею возмущен. «Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами. Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник», — горько констатирует он.

Кому-то покажется, что осужденный Цеповяз преувеличивает. Сидит у нас все-таки не половина общества, а 1/250 населения. Но необходимо понять: с точки зрения вип-сидельцев те, кто ходят по улицам, в большинстве своем за общество считаться не должны. Они даже икру с крабами себе не могут позволить. А если взять в расчет только тех, кто может, то особого преувеличения уже как бы и нет.

…Перед нами — не просто скандал. Есть несколько причин, по которым «дело о крабах» приобрело, по сути, статус государственной важности.

Дело тут не только в том, что граждане вспомнили дикое массовое убийство, давшее начало расследованию преступлений банды. И не только в том, что члены ОПГ на момент ареста чуть ли не поголовно были мультимиллионерами и местными столпами общества, плотно сросшимися с местной властью всех ветвей.

Дело еще и в том, как реагировала та ветка исполнительной власти, что отвечает за отбытие преступниками заслуженных наказаний.

Напомним: 6 ноября УФСИН по Амурской области заявило: «По факту размещения в сети Интернет фотографий осужденного Вячеслава Цеповяза сообщаем, что по данному факту проведена служебная проверка. Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году. < …> В настоящее время по опубликованной в СМИ информации назначена проверка».

То есть граждане прочли, что проведена проверка, — и по итогам назначена проверка.

Затем заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко дал интервью, где печально пояснил: «Сигналы о том, как «сытно и красиво» сидит Цеповяз, поступали во ФСИН гораздо раньше. Мы провели проверку в прошлом году, все подтвердилось. < …> Что тут скажешь — избежать коррупции в дальних регионах бывает сложно, особенно если у преступника сумасшедшие деньги. По результатам проверки было наказано несколько сотрудников. Сейчас Цеповяз отбывает наказание в жесточайших условиях. Вы можете сами приехать и убедиться в этом.

Попутно граждане узнали, что «питаться нормально, питаться деликатесами» осужденный из банды убийц может вполне по закону — по словам экс-жены Цеповяза, на содержание супруга тратилось в год около трех миллионов рублей (а это, на минуточку, 250 тысяч в месяц).

То есть из формальных нарушений во всем этом — появление в камере мобилы; лишние свидания; незаконный перевод на облегченные условия отбывания; доступ в служебные помещения (говоря проще — бандит ходил по колонии как по дому).

А еще граждане узнали, что у Цеповяза, отбывавшего как бы 20 лет, накопилось 16 (да) благодарностей от администрации. Что в принципе открывало ему дорогу к УДО. И если бы у него не начались семейные неурядицы и наружу не полез бы компромат, мы могли бы его увидеть среди нас уже через пару лет. Скорее всего, мимолетно — в аэропорту на пути куда-нибудь, где тепло.

В сухом остатке общественности (той, которая не может икру и крабов) предъявлена следующая картина: да, богатый фигурант даже самого громкого дела о садистском убийстве детей, даже в тюрьме остается представителем элиты. И да, для него даже там сохраняются все привилегии. И его жена, кстати, не работает в магазине, а оперирует «выведенными из-под дела» миллионами.

Граждане крайне плохо на такое реагируют. Особенно сейчас, когда, согласно исследованиям, главный запрос большинства — это социальная справедливость. Не равенство, заметим, а именно справедливость. Которая предусматривает либо рост благосостояния большинства (этого сейчас нет, и не первый год), либо, по крайней мере, наглядное наказание злодейств.

…Следственные органы требуют возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий руководством колонии. Так вот: если дело будет, то по закону этому руководству грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей и лишение свободы на срок до четырех лет (последнее, естественно, крайне маловероятно).

А на самом деле у всего этого должно быть название «подрыв престижа государства». Потому что это совершение действий, демонстрирующих обществу, что злодействовать в общем-то разумно. Даже если посадят, будешь жить лучше законопослушного большинства и, может, даже выйдешь пораньше. Главное — не сильно палиться.

Такое наглядное убеждение граждан в том, что государство не может обеспечить им справедливость, должно быть не должностным нарушением, а государственным преступлением.

И это должно понять в первую очередь само государство — от этого в конечном счете зависит его собственное выживание.

Источник: РИА Новости