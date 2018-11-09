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Из-за морозов в режим повышенной готовности приведены спасатели Бердска

В ночь на 11 ноября прогнозируют морозы до минус 22 -27 градусов. Бердский поисково-спасательный отряд готов к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

9.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Из за морозов в режим повышенной готовности приведены спасатели Бердска

На дорогах установят пункты обогрева

Главное управление МЧС по Новосибирской области ввело режим повышенной готовности в связи с ожидаемыми морозами. В регионе проверены резервные источники электроснабжения, приведены в готовность стационарные, подвижные и мобильные пункты обогрева, а также аэромобильная группировка.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области, Сибирский спасательный центр, Центр управления в кризисных ситуациях, подразделения Федеральной противопожарной службы и Государственной инспекции по маломерным судам, Бердский поисково-спасательный отряд готовы к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и переведены в режим функционирования «Повышенная готовность».

Спасатели проверили готовность техники, имущества и средств связи.

По данным гидрометцентра, в ближайшие дни на территории Новосибирской области резко похолодает, в ночь на воскресенье 11 ноября прогнозируются морозы до минус 22 -27 градусов.

В связи с похолоданием проведен комплекс превентивных мероприятий, прогноз доведен до населения, в жилье будут проводиться дополнительные инструктажи по мерам пожарной безопасности.

«Необходимо предельно аккуратно обращаться с электронагревательными приборами, не оставлять их без присмотра, также не перегружать электросеть и не перекаливать печи. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть со спичками и зажигалками. Будьте осторожны с огнем», — обратился к жителям региона начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Павел Винаков.

Спасатели советуют новосибирцам лишний раз не рисковать и в непогоду воздержаться от загородных поездок на личном автомобиле без особой необходимости. Учитывайте, что на зимней дороге могут при нештатных ситуациях могут потребоваться провода для «прикуривания», буксировочный трос, лопата, переносной фонарь, спички, домкрат, знак аварийной остановки, удобные перчатки и комплект ключей для ремонтных работ, утеплитель для двигателя. Всегда имеете с собой заряженный мобильный телефон, аптечку, огнетушитель и теплые вещи.

Пожарно-спасательная служба МЧС России – 101 (набор осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов).

112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. По номеру 112 можно позвонить, если в мобильном телефоне нет SIM-карты, при отрицательном балансе или отсутствии домашней сети. Телефон ЕДДС Бердска — 2-18-18.

 


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