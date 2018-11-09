Вашингтон закрывает границы для мигрантов

Менее 10% обращений за предоставлением убежища в США соответствуют принятым стандартам и являются обоснованными, заявил журналистам представитель американской администрации.

В четверг Белый дом предложил ограничить предоставление убежища нелегальным иммигрантам, говорится в проекте распоряжения администрации США, выложенном для обсуждения в интернет. Распоряжение предлагает в будущем ввести подобные ограничения.

«Несмотря на то, что многие люди приезжают сюда (в США) в поисках убежища, история и статистика показывают, что число тех, кто действительно нуждается в убежище значительно меньше (от общего числа обратившихся) — менее 10%», — сказал чиновник на брифинге.

«Наша цель — организовать быстрый и эффективный процесс, чтобы люди, которые действительно имеют право на убежище, были отобраны и смогли жить под защитой правительства США», — добавил он.

В свою очередь, министерства юстиции и внутренней безопасности обнародовали совместное заявление, в котором назвали слишком большой нагрузку от необоснованных запросов на предоставление убежища.

«Наша система предоставления убежища заполнена слишком большим количеством необоснованных требований об убежище от иностранцев. Это накладывает огромное бремя на наших сотрудников и мешает нам быстро предоставлять убежище тем, кто его действительно заслуживает», — заявили министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен и и.о. генпрокурора Мэтью Уитакер.

Действующая администрация США уделяет повышенное внимание борьбе с нелегальной миграцией, в частности через границу с Мексикой.

Министерство обороны США ранее заявило о намерении разместить до 7 тысяч военнослужащих на границе с Мексикой. Президент Дональд Трамп заявил, что отправит на границу до 15 тысяч военнослужащих. Кроме того, на границе расположены 2,1 тысячи военнослужащих Национальной гвардии США.

Такие меры принимаются в связи с приближением каравана мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки, который сейчас движется к США по территории Мексики. Еще два каравана мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора.

Источник: РИА Новости