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Поднять налог на вмененный доход для местного бизнеса требуют депутаты Бердска

Начфин аргументировал: без роста налогов сокращаются субсидии городу из регионального бюджета. Повысить коэффициент хотят химчисткам, магазинам, прачечным, стоянкам и другим видам предпринимательства.

9.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 4 коммент.
 
Поднять налог на вмененный доход для местного бизнеса требуют депутаты Бердска

С предложением начфина мэрии Бердска о повышении ЕНВД депутаты согласились единогласно

Увеличить единый налог на вмененный доход для некоторых видов предпринимательской деятельности и утвердить значения корректирующие коэффициент базовой доходности К2, предложил начфин администрации Бердска Евгений Шмендель. Об этом он заявил на заседании депутатского комитета по ЖКХ, транспорту и городскому хозяйству вчера, 8 ноября.

Евгений Владимирович отметил, что вопрос об увеличении налога уже согласован с бюджетным комитетом горсовета Бердска. Начфин подчеркнул, что с 2011 года единый налог на вмененный доход в Бердске не повышался. Привел аналитические исследования, сравнив, как смотрится Бердск по ЕНВД на фоне Новосибирска, Кольцова, Искитима и Оби.

-Мы подписываем с областным минфином соглашение, оно в свою очередь с федеральным Минфином о том, что мы гарантируем заниматься оптимизацией льгот и налогов у себя. Но у нас застой. В сравнении с другими городами, наш коэффициент на ЕНВД самый низкий. Повышение имеет достаточно формальный характер, оно очень не значительное. Это напрямую зависит от предоставления нам межбюджетных трансфертов. Мы на протяжении многих лет показываем, что мы ничего не меняем в своей налоговой системе и говорим: дайте нам денег из области и из федерального бюджета. Нас не понимают и спрашивают: что вы делаете внутри? — аргументировал необходимость повышения налога Шмендель.

Так, в соответствии с предложными изменениями, ЕВНД поднимется лишь на сотые доли. Налог на несколько видов деятельности , такие как химчистка, окрашивание и прачечные услуги, а так же временное предоставлении мест для стоянок увеличится немного больше. Например, сегодня владельцы бизнеса зоотоваров ежегодно оплачивают ЕНВД в размере 9078,5 рублей. При условии, что коэффициент налога увеличится, бизнесмен заплатит — 9835 рублей.

Председатель комитета по ЖКХ и директор бердского пассажирского АТП Елена Бороздина поинтересовалась, можно ли было сделать коэффициент немного больше. По ее мнению, увеличение налога на 800 рублей в год — это не так много для бизнесмена.

-Мы не говорим про население, а про среднестатистических предпринимателей, ну и плюс про тех, которые как раз сидят в бюджетном комитете. Честно говоря, мое воображение это будоражит. Мы говорим о дополнительном ассигновании из бюджета и мы не можем его найти, потому что он действительно не резиновый. Когда стоит вопрос об увеличении доходной части бюджета, мы не принимаем абсолютно никаких решений. Ну это чей-то интерес или как? Если мы проанализируем таблицу, то в Искитиме и других городах этот коэффициент значительно выше. Мы не говорим сейчас, что хотим создать невыносимые условия для предпринимателей. Но давайте честно подходить к вопросу — 800 рублей в год это не рост налога. Если мы возьмем тех людей, которые сегодня арендуют помещения под торговлю, естественно для них даже без увеличения налога отразился рост топлива и всего остального. А у собственника этих помещений ситуация никак не меняется. Мы должны работать на город, а не на свой личный карман, — эмоционально констатировала Елена Бороздина.

Коллеги по комитету поддержали ее единогласно. Итоговое решение о повышении единого налога на вмененный доход примет весь состав нынешнего созыва депутатов на очередной сессии 15 ноября.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    увеличение налога на 800 рублей в год — это не так много для бизнесмена.

    вот сво…чи

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  2. Вадим

    А как вы хотели?
    Крым содержать надо? Надо…
    На Сирию бабло нужно? Нужно….
    Друзей-олигархов пострадавших от санкций поддержать материально надо? Ессно…

    А где взять деньги? Если «рост производства» на 3% только в воспаленных фантазиях, а бабло нужно здесь и сейчас….

    Товарисчи патриоты и безвинное население, ковыряйте новую дырку (а лучше две) на поясном ремне если не хотите чтобы штаны спали

    ПС: НДС20%, пенсии 60/65, соляра 50, сыры из пальмы…
    Еще 4,5 года назад ВСЁ было по-другому, ВСЁ было нормально… :-D

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  3. Аноним

    Замечательно
    Ещё бы показывали ВСЕ исключительно наши местные предприниматели действительный доход и давали бы белую зарплату с белой бухгалтерией , то не надо было бы ничего повышать, ни возраст пенсионный ни налоги

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  4. ой

    Единогласно решили с дохлой коровы еще немного молока получить. Других вариантов конечно нет, а этот самый простой.

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