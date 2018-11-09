Фекальный подтоп многоэтажки устранят раз и навсегда власти Бердска

Запланировать мероприятия по проблемному дому №126 по ул. Ленина поручил подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с начала 2018 года подвал дома несколько раз топило фекалиями. Из-за коммунальных аварий жители оставались без воды, задыхались от вони, ходили пешком, так как отключали лифты.

Управляющая компания, обслуживающая многоэтажку, ответственность за подтопы перекладывала на КБУ. КБУ в свою очередь заявлял о том, что сети дома до сих пор не переданы на его баланс. И основная причина подпоров, из-за чего и топит подвал, — попадание строительного мусора в канализационные сети. И бросают его жители дома.

Вопрос по проблемному дому №126 по ул. Ленина с постоянными подпорами канализации не раз поднимался на совещаниях чиновников в мэрии.

По мнению специалистов, дом №126 по ул. Ленина сдали в эксплуатацию с недочетами. Необходимо все благоустройство дома вскрывать и переделывать.

— Спорили: оставить на доме один или два выхода. Чтобы было оптимальным решение вопроса. Дом находится в самой низкой точке и он самый первый, который ловит все сточные воды. Запланируйте проведение технического совещания для решения этого вопроса вместе с управляющей компанией, — обратился к руководителям отдела энергетики и УЖКХ Евгений Шестернин.