Фекальный подтоп многоэтажки устранят раз и навсегда власти Бердска

В октябре сточные воды из подвала дома №126 вылились на ул. Ленина и дотекли до федеральной трассы
Запланировать мероприятия по проблемному дому №126 по ул. Ленина поручил подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с начала 2018 года подвал дома несколько раз топило фекалиями. Из-за коммунальных аварий жители оставались без воды, задыхались от вони, ходили пешком, так как отключали лифты.
Управляющая компания, обслуживающая многоэтажку, ответственность за подтопы перекладывала на КБУ. КБУ в свою очередь заявлял о том, что сети дома до сих пор не переданы на его баланс. И основная причина подпоров, из-за чего и топит подвал, — попадание строительного мусора в канализационные сети. И бросают его жители дома.
Вопрос по проблемному дому №126 по ул. Ленина с постоянными подпорами канализации не раз поднимался на совещаниях чиновников в мэрии.
По мнению специалистов, дом №126 по ул. Ленина сдали в эксплуатацию с недочетами. Необходимо все благоустройство дома вскрывать и переделывать.
— Спорили: оставить на доме один или два выхода. Чтобы было оптимальным решение вопроса. Дом находится в самой низкой точке и он самый первый, который ловит все сточные воды. Запланируйте проведение технического совещания для решения этого вопроса вместе с управляющей компанией, — обратился к руководителям отдела энергетики и УЖКХ Евгений Шестернин.
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