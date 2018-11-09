Шторм с морозом накроет Бердск 9 ноября

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра в пятницу, 9 ноября, в Новосибирской области местами ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, отложение мокрого снега, гололедные явления, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости, сильная гололедица, усиление ветра до 18-23 м/с.

Днем 9 ноября ожидается резкое похолодание — до минус 18 градусов в Бердске, как сообщал накануне «Курьер. Среда. Бердск».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП (источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений).

Главное управление МЧС по Новосибирской области рекомендует жителям и автомобилистам города Новосибирска и Новосибирской области по возможности отказаться от загородных поездок на автомобиле без особой необходимости. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны, под действием осадков возможно налипание мокрого снега на конструкции (рекламные щиты, провода), что может вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Родителям необходимо следить за досугом детей.

Советы МЧС для дальних поездок на автомобиле

Перед поездкой внимательно и подробно изучить маршрут следования. Выяснить, где находятся заправочные станции, пункты питания и организованные стоянки для автомобилей. Необходимо предупредить родных и близких о маршруте и времени поездки и ориентировочном времени прибытия в промежуточные пункты на пути следования.

Автомобиль перед дальней дорогой должен быть полностью заправлен горючим и техническими жидкостями. Необходимо взять с собой: провода «прикуривателя», домкрат, баллонный ключ, буксирный трос, канистру с бензином, медицинскую аптечку, индивидуальный комплект ключей и запасных принадлежностей, автомобильные лампы освещения и переносной фонарь с запасными батарейками, лопату, огнетушитель, утеплитель двигателя.

Оправляясь в продолжительную поездку, лучше иметь суточный запас продуктов питания с учётом потребностей и горячий чай. В автомобиле должны быть обязательно: теплые перчатки и обувь, тряпка (ветошь), емкость с водой. Мобильный телефон, зарядку к нему и запасной аккумулятор также стоит проверить на исправность и держать поблизости. Нелишним будет взять с собой небольшой мешочек песка или щебня.

Соблюдайте меры личной безопасности, правила дорожного движения, скоростной режим и дистанции. Избегайте резких маневрирований и обгонов. Помните: резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а зачастую и к потере управляемости.

Советы МЧС для пешеходов:

— будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

— всегда смотрите под ноги;

— следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифлёного узора;

— не держите руки в карманах, это позволит Вам удержать равновесие на гололеде;

— проезжую часть переходите с особой осторожностью, под прямым углом и не в коем случае не перебегайте дорогу перед приближающимся транспортным средством;

— помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Будьте осторожны!

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «101» или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. Телефон доверия МЧС 23-99-999. Телефон оперативного дежурного по Бердску — 2-18-18.