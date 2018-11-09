Новый автобус за 3 млн рублей появится в парке пассажирского АТП Бердска

парк бердского ПАТП сильно изношен. Но новые автобусы в нем есть
Распределить бюджетные деньги предложил начфин администрации Бердска Евгений Шмендель. Проект решения с изменениями он озвучил депутатскому комитету по ЖКХ, транспорту и городскому хозяйству. Народные избранники согласились со многими пунктами проекта. Теперь его рассмотрят на очередной сессии депутатов 15 ноября.
Так, Евгений Шмендель предложил приобрести автобус за 3 миллиона рублей. Председатель комитета ЖКХ Елена Бороздина уточнила: софинансирует ли покупку автобуса Министерство транспорта Новосибирской области.
-У нас просто не осталось времени, чтобы участвовать в покупке автобуса вместе с Минтрансом. У них сессии еще будут, а у нас она уже будет. Провести процедуру аукциона мы просто не успеем. Мы все это загубим. Придется все возвращать и неизвестно, кто будет рассчитываться за это. Поэтому принято решение приобрести автобус за счет собственных средств. Всего автобус стоит 3 миллиона с чем то. Источников финансирования будет два, — сообщил Шмендель.
Депутаты единогласно одобрили проект решения по внесению изменений в бюджет города
Он подчеркнул, что месяц назад мэрия за эти же деньги планировала приобрести два автобуса с учетом софинансирования Минтранса Новосибирской области. Но чиновники приняли решение приобрести в этом году хотя бы один автобус. Новый автобус будет приобретен в рамках обновления парка бердского АТП.
Председатель комитета и директор бердского АТП Елена Бороздина отметила, что в Минтрансе временно закрыли программу софинансирования муниципалитетов по приобретению автобусов.
— Мы дошли до такого порога, когда вести переговоры нет смысла. Мы просто не успеем найти подрядчика и исполнить закон о госзакупках. Документов официальных не было, подтверждающих софинансирование, — констатировал Евгений Шмендель.
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Водоканал Бердска в нестоль далёкие времена будучи самостоятельным муниципальным предприятием не только для себя приобретал технику,но и для администрации города , а Бороздина почему то всегда с протянутой рукой. Проверить беспристрастно необходимо финансовую деятельность муниципального перевозчика.
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Не проще ли две новые газельки-некст купить?
И вообще, где ездят эти «автобусы ПАТП»? Маршрутки вижу, а автобусы где?
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