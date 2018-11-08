Лучшие повара блюдами из птицы добились победы на конкурсе в Бердске

Лучший повар среди студентов Алина Овчинникова приготовила курицу с рисовым муссом и свекольным тартаром
Без повара невозможно представить жизнь. Именно они кормят детей вкусными сырниками в детских садах, а позже удивляют замысловатыми рульками и ростбифами в ресторанах и кафе.
8 ноября в Бердском политехническом колледже 10 поваров сразились за звание лучшего. Соревновались профессиональные повара и студенты политеха.
Глава Бердска и директор БПТК приветствовали участников конкурса
Мэр Бердска Евгений Шестернин, приветствуя участников конкурса, пожелал вкусной победы и любить свою профессию.
— Повар — одна из красивейших и мудрейших профессий,- подчеркнул глава города.
Автор видео Елена Белоусова
Директор Бердского политехнического колледжа Татьяна Чуркина напутствовала поваров на удачу, особенно первокурсников, которые будут дальше представлять Бердск на региональном конкурсе WorldSkills Russia .
Пока жюри и зрители наслаждались концертом, участники переместились на кухню, где все кипело и бурлило от мастерства и творческого азарта.
Большинство начинающих и опытных кулинаров решило приготовить блюда из мяса. Фантазии поваров не было предела. Кроме рулетов из курицы и рибая, одна из участниц решила приготовить плов в курице.
Работа кипит
Анна Русакова из «Клевер бара» мастерски взялась за каре из ягненка. Скоро Новый год, поэтому мясо повар сдобрила соусом из апельсинов.
По мнению специалиста, самое главное — правильно подготовить мясо. Именно от этого зависит сочность и вкус блюда. Анна замариновала ягненка в смеси апельсинового соуса, коньяка и соевого соуса. Далее мясо обжарила на сковороде-гриль и довела до готовности в конвектомате. Блюдо украсила помидорами черри, базиликом и петрушкой.
Это вкусно!
Кстати, чем только не декорировали мастера свои блюда. Кроме традиционной зелени и томатов, повара посыпали мясо «землей» из шоколада и лютиками, которые срывали прямо из горшка.
Дмитрий Муравьев, ставшим лучшим поваром, покорил жюри утиной грудкой под клюквено-вишневым соусом, фаршированную курагой. Повар из суши-бара «Японский домик», первый раз участвует в конкурсе и не рассчитывал на победу. По его словам, ему просто интересно посоревноваться и узнать что-то новое.
Лучшая среди студентов Алина Овчинникова, презентовала жюри курицу с рисовым муссом и свекольным тартаром. Она поделилась с читателями «Курьер. Среда. Бердск» рецептом супер-блюда. Куриное филе обжаривается на сливочном масле с розмарином и тимьяном. Рис пробивается со сливками и сдабривается свекольным тартаром. Девушка надеялась победить, потому что в приготовлении своего блюда она вложила душу.
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Молодцы! Приятно было и почитать и посмотреть). Успехов!
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