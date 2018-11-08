Отключат горячую воду на 5 дней в домах у Военного городка в Бердске

Крабами и икрой с шашлыками в колонии питается осужденный из «банды Цапков»
Чудом сохранившийся фильм о советском Бердске впервые показали в музее БРЗ
Из 6 млрд рублей на ремонт дорог перепадет Бердску в ближайшие 6 лет
Костры лесхоза приняли за пожар жители Бердска
АЗС нефтекомпаний скрыто повышают цены на бензин по картам
В честь спецназа турнир по панкратиону проведут в Бердске
Дачники Бердска: Повышение стоимости вывоза мусора толкнет на «преступление»
Проверять ТЦ без предупреждения хочет МЧС
Прокуратура: Употребляют наркотики в колонии Новосибирской области
Наказать за незаконный слив фекалий с ассмашин не могут в Бердске