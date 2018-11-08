Отключат горячую воду на 5 дней в домах у Военного городка в Бердске

В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-6Б понедельник отключат горячую воду на двух улицах Бердска, сообщили в пресс-центре мэрии.

Отключение горячей воды у потребителей произойдет с 9 часов утра 12 ноября до 16:00 следующей пятницы, 16 ноября.

Под отключение попадают дома по адресам: ул. Советская, 81, 83, 85; ул. Луговская, 96, 98, 100.

Об отключении власть уведомил муниципальный Комбинат бытовых услуг, извинившись за временные неудобства.