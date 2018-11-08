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Отключат горячую воду на 5 дней в домах у Военного городка в Бердске

Горячее водоснабжение жителям улиц Советской и Луговской ограничат 12 ноября в связи с чисткой водоподогревателя на ЦТП.

8.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Отключат горячую воду на 5 дней в домах у Военного городка в Бердске

Плановые работы на ЦТП

В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-6Б  понедельник отключат горячую воду на двух улицах Бердска, сообщили в пресс-центре мэрии.

Отключение горячей воды у потребителей произойдет с 9 часов утра 12 ноября до 16:00 следующей пятницы, 16 ноября.

Под отключение попадают дома по адресам: ул. Советская, 81, 83, 85; ул. Луговская, 96, 98, 100.

Об отключении власть уведомил муниципальный Комбинат бытовых услуг, извинившись за временные неудобства.


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