Отключили воду из-за коммунальной аварии в микрорайоне Южном Бердска

Авария произошла на водоводе в микрорайоне Южном.Об этом сегодня, 8 ноября, сообщили в муниципальном комбинате бытовых услуг.

Из-за аварии отключили воду на нескольких улицах: ул. Купца Горохова, переулок Добрый, переулок Дивный, ул. Рогачева с 48 по 56 дом (четная сторона).

-На данный момент авария устраняется силами МУП КБУ, — подчеркнули коммунальщики.

О сроках устранения дефекта на водоводе не сообщается.