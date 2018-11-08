Конкурс «Бердская красавица-2019»
Порошенко: РПЦ на Украине делать нечего
Отключили воду из-за коммунальной аварии в микрорайоне Южном Бердска
Чиновница «государство не просило родителей вас рожать» сбежала от следователей на Сейшелы
Путин отправил в отставку прокурора Новосибирской области
В избирательном биатлоне состязались в Абакане старшеклассники Бердска
Банду для нападения на «неславян» создал заключенный в колонии Новосибирска
Золотой слиток и письмо главе МИД РФ нашла СБУ у украинской активистки
Латифундисты Бердска: 1,2 гектара с лесом продается за 6 млн рублей
Спасли из снежного плена замерзших детей-туристов под Искитимом