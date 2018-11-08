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Отключили воду из-за коммунальной аварии в микрорайоне Южном Бердска

Авария на водоводе случилась на у. Купца Горохова. Несколько улиц остались без воды. КБУ устраняет дефект.

8.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Отключили воду из за коммунальной аварии в микрорайоне Южном Бердска

Сети в Бердске рвутся часто

Авария произошла на водоводе в микрорайоне Южном.Об этом сегодня, 8 ноября, сообщили в муниципальном комбинате бытовых услуг.

Из-за аварии отключили воду на нескольких улицах:  ул. Купца Горохова, переулок Добрый, переулок Дивный, ул. Рогачева с 48 по 56 дом (четная сторона).

-На данный момент авария устраняется силами МУП КБУ, — подчеркнули коммунальщики.

О сроках устранения дефекта на водоводе не сообщается.


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