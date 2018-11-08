Конкурс «Бердская красавица-2019»

Приглашаем бердчанок участвовать в следующем этапе. Конкурс продлится весь 2018 год, в конце которого будут подведены итоги. Свои фотографии вы можете присылать на электронную почту bkurer@mail.ru с пометкой «Бердская красавица-2019 ».
Обязательно укажите в письме ваши имя и фамилию, а также номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться при подведении итогов.
Для участия необходимо выслать две фотографии.
Одна фотография в полный рост, другая — портретный снимок. Одна фотография приниматься на конкурс не будет.
Все вопросы уточняйте по тел. 2-15-51.
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шёл 2017 год…
19 5
да уже лет 5-6 подряд так.
В конце ноября подведение итогов, потом фотосессия у победительниц и в декабре календарь на следующий(!) год.
После подведения итогов(ноябрь) сразу же объявляется новый конкурс. Например, «2019» продлится до ноября 2018 и в декабре будет календарь с красавицами на 2019 год.
Отсюда и название.
7 12
А почему только женщины?
18 8
Конкурс для мальчиков надо на календарь влупить ?
11 3
Даёшь конкурс Бердский красавец!!!
68 8
Так Шестернин же! Не?
Его «бердским красавцем» назначили вроде?
8 4
Зина,что же вы так голову запрокинули? У меня аж шея затекла рассматривать.
10 3
указывайте хоть возрастные рамки чтоли….ну что это….
28 7
женщина в любом возрасте может быть блистательной.
Меня, например, восхищает Моника Белуччи в свои 53.
Думаю, вряд ли бы кто-то отказался от бердского календаря с ней
19 13
Самое то Моника Белуччи была в 36 лет, в фильме «Малена», например. Сейчас как-то подсдала. Руки всё же выдают возраст, и шея.
Говорили ей: Не связывайся с Исмаиловым!
11 3
Не, я пипею с вас.
А почему ничто не должно выдавать возраста? ей 53 как бы. И то претензии — фуфуфу, и руки и шея.
Да, вот так.
А что, лучше как Проклова, чтоли?
А вообще, у кого-то есть шансы этого избежать? Стареть так, чтобы никто не мог сказать про руки и шею…
И вообще, Белуччи — это не просто фотомордочка, коих сейчас милиарды, а целый образ. И форма, и содержание, и не один год создавался.
1 0
согласна, тетенек надо отсортировывать
16 3
Вот все хорошо, все понимаю, красота там и прочее. Но вот почему-то не нравиться когда дамы накачивают губы. Сразу напоминают то ли утенка, то ли Гуинплена. Или это только мне так видится.
48 1
Не только Вам). Мне, как женщине, их представленных выше нравятся Карькова и Ильина.
5 7
А мне показалось более естественным и красивым фото Людмилы Даниленко…у остальных или фото не удачное, или губы вкупе с макияжем не ах…
0 0
Сейчас модно стало накачивать верхнюю губу как у Симпсонов
16 0
Ну это где то там накачивают. В провинции или к бутылке присосалась или подружка по губам шмякнула )))
2 0
Губки как у уточки клювик фу фу фу вот это красотки.
2 0
Работа фотографов очень слабая. Единственное удачное фото — портретный снимок Ирины Беляцкой. ИМХО, канеш!
9 3
фотографии присылают сами участницы.
6 1
Несовершеннолетних детей уберите из статьи. Ну или заретушируйте их лица.
13 3
все приславшие фото, дают согласие на публикацию. За несовершеннолетних- родители.
По опыту предыдущих, несовершеннолетние идут вне конкурса. Максимум- зрительские симпатии.
2 2
Одни и те же лица каждый год
20 1
Лунева и Маташкова — вот бердчанки, а остальные , просто как из-под принтера. Раньше губы были теперь брови.. и лица какие-то .. ну .. одинаковые что-ли..
5 6
Все девушки по своему хороши. Если бы нужно было поставить галочку, я бы долго мучился. Выбрал бы Филимонову. Славянская внешность что ли))) Как то она больше ассоциируется с девушкой в ромашковом венке у реки. Гордо выглядит. Лаптева тоже яркая, но по своему, она няшная, это её выделяет. У всех своё, у кого то глаза, у кого то фигура лучше. Сложно. Вообще считаю что такие конкурсы не правильные. Идеал красоты формируется мнением толпы, а мнение толпы зависит от информационного поля и исторической данности той или иной национальности и семейных дел, тобишь воспитания и образа жизни. Нельзя унифицировать. Так что все красивые. А вообще говорят «с лица воды не пить»… Главное что бы человек был хороший.
5 5
А все ли фото, присылаемые участницами, участвуют в конкурсе?Понятно, что не все публикуются…В каждой девушке своя красота, это бесспорно.
2 1
Беляцкая очень красивая, даешь первое место.
1 7
Это скорее конкурс фото.
Некоторые фото повторяются из года в год. Интересно, сколько же лет оригиналам? Хотя тут и с постом не лады. Пост, вроде, новый, а комменты старые 17-го года.
3 2
В ноябре 2017 запущен конкурс.
Какие проблемы с комментами от 2017 года могут быть?
1 2
Да ёлы-палы!
3 0
а где фото топлес ?
4 3
Тогда уже сразу НЮ.
2 1
в условиях конкурса этого пункта нет(и, надеюсь, не будет), соответственно фото топлес отсутствуют.
2 3
да за таким «бровлессом» того «топлесса» никто не разглядит
7 0
Кончились в Бердске красавицы….
Да, женщины, вот эти ваши то-ли накрашенные, то-ли татуированные брови просто ужасны!
11 1
А губки ?
0 0
Никак в толк не возьму: чего брюзжите как бабки старые?
Хорошая и позитивная идея!
Авторы конкурса — молодцы
Курьер — красавцы
Участницы — умнички
2 3
На фото вблизи и в полный рост как будто 2 разных человека. Оцениваем работу фотошопа?
9 1
А когда конкурс бердский красавец ?! Что за неравноправие такое, девушки тоже хотят посмотреть на наших красавцев.
0 0
есть мнение, что фото никто не пришлёт)
0 0