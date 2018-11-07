Не в пользу РФ сравнили с СССР на митинге 7 ноября коммунисты Бердска

7 ноября у памятника партизанам Гражданской войны прошел митинг и шествие в честь 101-й годовщины Октябрьской социалистической революции.

— Пролетел год с того дня, когда мы дружно, с большим количеством поздравлений и участников отметили знаменательнейшую дату — 100-летие со дня свершения великой Октябрьской социалистической революции, — cказал в приветственном слове лидер бердской ячейки КПРФ Сергей Бессонов.

По его словам, в результате победы революции и последующих преобразований был создан принципиально новый тип государства — не как орудие подавления, но как инструмент развития.

После пламенной речи Бессонова собравшиеся хором спели «Смело товарищи в ногу». На митинг собралось порядка 30 человек.

О недавнем юбилее — 100-летии ВЛКСМ — вспомнил Вячеслав Ершов. Время первых комсомольцев героическое, и те задачи, которые перед ними стояли, были великие и грандиозные.

— Мы живем в такое тяжелое время, когда перед нами стоят более значимые и тяжелые задачи. Октябрьская революция уничтожила классовое общество, но сейчас в наше время создается новое классовое общество, идет разделение не на помещиков и крестьян, а идет разделение по материальному положению, по возможности получить образование, качественное медицинское обслуживание. Владимир Ильич Ленин и его сподвижники мечтали о создании общества, в котором каждый человек сможет наиболее полно реализовать себя. То что мы сейчас имеем: восьми часовой рабочий день, оплачиваемый отпуск и больничный, медицинское обслуживание — это все благодаря завоеванию социализма. Нам нужно не возрождать комсомол, а возродить идею объединения, тогда нам любые задачи будут по плечу. И тогда жертвы, которые заплатили наши предки будут не напрасны, — выступил Ершов.

Впервые за много лет митинг в честь Октябрьской революции прошел в Бердске не на площади Горького. Как пояснил Бессонов, власти, давая разрешение на массовую акцию, сообщили, что правоохранители не могут обеспечить безопасность митингующих — ГИБДД в городе больше нет, а площадь проездная.

После митинга коммунисты прошли колонной до Городского дома культуры, где посмотрели концерт хора ветеранов «Красная гвоздика».