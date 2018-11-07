«Переименовать Киров в Вятку: У власти есть более важные задачи»

Вопрос возможного возвращения Кирову его прежнего названия Вятка не стоит в срочной или ближайшей повестке правительства Кировской области, которое занимается решением более важных задач. Об этом в разговоре с «РИА Новости» заявил глава региона Игорь Васильев.

«Правительство области нацелено на решение более важных для региона задач: формирование комфортной городской среды, ремонт и строительство дорог, развитие промышленности, биотехнологий, АПК, здравоохранения и образования», — сказал он.

Тем не менее, заявил губернатор, эксперты могут высказывать различные мнения в пользу того или иного названия города.

На минувшей неделе гендиректор музея-заповедника «Московский Кремль», дочь первого советского космонавта Юрия Гагарина Елена направила в организацию «Возрождение Вятки», добивающуюся переименования Кирова, приветственное письмо, в котором выразила поддержку идее.

«Ваша организация поставила перед собой непростую, но благородную и нужную задачу: возвращение городу Киров его исторического имени — Вятка. < …> Позвольте от всей души выразить понимание и поддержку в вопросе возвращения городу Киров исторического имени Вятка», — написала Елена Гагарина.

По ее словам, за такой мерой будут стоять и экономические выгоды, поскольку смена названия на дореволюционное позволит больше развивать туристический бизнес.

Вятка была основана, по разным данным, в XII–XIV веках. В 1450-х годах город переименовали в Хлынов. С таким названием он просуществовал до 1780 года, когда вернул свое прежнее имя. После краха царской империи и установления советской власти Вятку снова переименовали — теперь уже в честь уроженца Вятской губернии, советского партийного деятеля Сергея Кирова, передает РБК.