В музее Бердска советскому периоду посвящены целые экспозиции
Вопрос возможного возвращения Кирову его прежнего названия Вятка не стоит в срочной или ближайшей повестке правительства Кировской области, которое занимается решением более важных задач. Об этом в разговоре с «РИА Новости» заявил глава региона Игорь Васильев.
«Правительство области нацелено на решение более важных для региона задач: формирование комфортной городской среды, ремонт и строительство дорог, развитие промышленности, биотехнологий, АПК, здравоохранения и образования», — сказал он.
Тем не менее, заявил губернатор, эксперты могут высказывать различные мнения в пользу того или иного названия города.
На минувшей неделе гендиректор музея-заповедника «Московский Кремль», дочь первого советского космонавта Юрия Гагарина Елена направила в организацию «Возрождение Вятки», добивающуюся переименования Кирова, приветственное письмо, в котором выразила поддержку идее.
«Ваша организация поставила перед собой непростую, но благородную и нужную задачу: возвращение городу Киров его исторического имени — Вятка. < …> Позвольте от всей души выразить понимание и поддержку в вопросе возвращения городу Киров исторического имени Вятка», — написала Елена Гагарина.
По ее словам, за такой мерой будут стоять и экономические выгоды, поскольку смена названия на дореволюционное позволит больше развивать туристический бизнес.
Вятка была основана, по разным данным, в XII–XIV веках. В 1450-х годах город переименовали в Хлынов. С таким названием он просуществовал до 1780 года, когда вернул свое прежнее имя. После краха царской империи и установления советской власти Вятку снова переименовали — теперь уже в честь уроженца Вятской губернии, советского партийного деятеля Сергея Кирова, передает РБК.
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«Переименовать Киров в Вятку: У власти есть более важные задачи»
Это вы очень тонко намекаете, на архиважную задачу переименования аэропорта Толмачёво (Новосибирск) новым губернатором???
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Пусть сидит ровно на попе.Она никто,чтобы вносить какето никому не нужные предложения.Папа еЙный был герой.А дочка заего заслуги прожила лучше,чем многие простые россияне
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Как это никому не нужные, внимательнее прочитайте, есть организация с названием «Возрождение Вятки», которая добивается возвращения исторического названия.
Не имею понятия, почему Киров до сих пор не переименовали. Наверное, это не особенно то и надо жителям. Ленинград быстро переименовали, Свердловск, Куйбышев. Отчего жители Кирова «тупят», непонятно.
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Кирова может быть и не надо лишний раз трогать, но вот таких деятелей первой, ленинской волны, как Свердлов — точно надо убрать.
Да еще и Маркса в придачу почистить, как антироссийского деятеля.
«Ещё гитлер не взошёл на мировую арену, а уже строились планы разрушения Севастополя и оккупации Одессы в голове Карла Маркса.
«Без сомнения, турецко-европейский флот сможет разрушить Севастополь и уничтожить русский Черноморский флот; союзники в состоянии захватить и удержать Крым, оккупировать Одессу, блокировать Азовское море и развязать руки кавказским горцам. То, что должно быть предпринято в Балтийском море, так же самоочевидно, как и то, что должно быть предпринято в Черном море: необходимо любой ценой добиться союза со Швецией; если понадобится, припугнуть Данию, развязать восстание в Финляндии путем высадки достаточного количества войск и обещания, что мир будет заключен только при условии присоединения этой провинции к Швеции. Высаженные в Финляндии войска угрожали бы Петербургу, в то время как флоты бомбардировали бы Кронштадт».
Но конечная цель Маркса еще глобальнее: «Россия была бы оттеснена к границам Азии». Автор жалеет, что этого не удалось сделать Наполеону. И отдает Британии особую роль в будущей войне:»Англия имеет возможность нанести удар России в ее самом уязвимом месте. Не говоря уже о том, что она может заставить шведов завоевать обратно Финляндию, для ее флота открыты Петербург и Одесса… Без Петербурга и Одессы Россия представляет собой великана с отрубленными руками».
«Сначала надо добиться, чтобы Россия очистила Крым, все Закавказье и Кавказ до Терека и Кубани, чтобы была сожжена Одесса, разрушена гавань в Николаеве и очищен Дунай до Галаца». Марксовский план, как всегда, избавлен от сантиментов. Во имя главной цели он готов даже встать на сторону горцев Кавказа, укоряя западных правителей: «Бесстыдное одобрение, притворное сочувствие или идиотское равнодушие, с которым высшие классы Европы смотрели на то, как Россия завладевает горными крепостями Кавказа».
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Молодец губернатор, вот прям уважение вызывает. Достали со всякими переименованиями. Бесит бессмысленность этих действий, инициируемых всякими бездельниками.
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