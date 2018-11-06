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Фото: Днем я не увидела ни одной снегоуборочной машины в центре Бердска

Вы о людях подумали? О детях? О стариках с тросточками?

6.11.2018 5 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Снежка:

Добрый день. Уважаемые главы города и их заместители! Сегодня в ночь обещают похолодание. Днем я не увидела ни одной снегоуборочной машины в центре. Вы о людях подумали? О детях? О стариках с тросточками? КАК ногами перемещаться в таком снежном месиве?

Фото: Днем я не увидела ни одной снегоуборочной машины в центре Бердска


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    С точки зрения великого швея, ещё осень.
    Поэтому два дня назад дороги ещё поливали.
    А вчера видел, как в лужи посыпали песок.
    Ку?
    Масаракш?
    «Правительство на другой планете живёт, дорогой.»(с)

    Thumb up 5 Thumb down 1

  2. Космос

    У нас на космическом до самой темноты убирали месиво,свасибо всем кто работал!

    Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Аноним

    Интересно, а где работает дорожный пылесос?

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Аноним

    А чего главе то переживать? Он свой зад на машине возит…. Что ему за дело до детей и стариков…

    Thumb up 1 Thumb down 0

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