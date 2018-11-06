Фото: Днем я не увидела ни одной снегоуборочной машины в центре Бердска

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Добрый день. Уважаемые главы города и их заместители! Сегодня в ночь обещают похолодание. Днем я не увидела ни одной снегоуборочной машины в центре. Вы о людях подумали? О детях? О стариках с тросточками? КАК ногами перемещаться в таком снежном месиве?