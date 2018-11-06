Фото: Днем я не увидела ни одной снегоуборочной машины в центре Бердска

Создание нового ВЛКСМ поддерживают 70% россиян
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Опасаются санкций США большинство компаний России
С точки зрения великого швея, ещё осень.
Поэтому два дня назад дороги ещё поливали.
А вчера видел, как в лужи посыпали песок.
Ку?
Масаракш?
«Правительство на другой планете живёт, дорогой.»(с)
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У нас на космическом до самой темноты убирали месиво,свасибо всем кто работал!
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Интересно, а где работает дорожный пылесос?
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В автопарке
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А чего главе то переживать? Он свой зад на машине возит…. Что ему за дело до детей и стариков…
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