На митинг в честь Октябрьской революции выйдут коммунисты Бердска

Раньше после митинга в честь годовщины Октября бердчане шли демонстрацией по главной улице Бердска в сопровождении ГИБДД
Митинг и шествие в честь 101-й годовщины Октябрьской социалистической революции пройдет в Бердске в среду, 7 ноября. В 12:00 у памятника партизанам Гражданской войны (ул. Свердлова) состоится митинг. После которого его участники прошествуют к Городскому дому культуры, где с 13.30 послушают концерт в исполнении хора ветеранов «Красная гвоздика».
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» лидер бердской ячейки КПРФ Сергей Бессонов, подававший заявку в администрацию на разрешение публичной акции, на митинге традиционно обсудят актуальные для нынешней России проблемы, в том числе принятый закон о повышении пенсионного возраста. По словам Сергея Евгеньевича, политическая борьба не утихает. Актуальными, по его мнению остаются темы безработицы и уровня зарплаты.
Впервые за много лет митинг в честь Октябрьской революции пройдет в Бердске не на площади Горького, а в другом месте. Как пояснил Бессонов, власти, давая разрешение на массовую акцию, сообщили, что правоохранители не могут обеспечить безопасность митингующих — ГИБДД в городе больше нет, а площадь проездная.
-7 ноября продолжает оставаться для нас великим праздничным днем, связывающим нес с октябрем1917 года, — отметил Сергей Бессонов, пригласив на митинг и шествие всех бердчан.
Напомним, что в официальном календаре 7 ноября отмечен как День согласия и примирения.
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