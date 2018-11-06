Опасаются санкций США большинство компаний России

Возможное расширение санкций США вызывает опасения у 86% крупных российских компаний, следует из опроса Института Адизеса (консалтинговая компания в области менеджмента), проведенного для РБК.

Эксперты опросили 1015 собственников и генеральных директоров компаний из сегмента крупного бизнеса. 38% опрошенных работают в сфере промышленности (пищевая отрасль, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, топливный сектор), 17% занимаются строительством, 16% — транспортом, 14% заняты в финансовой сфере, 9% — в ИТ, 6% работают на медицинском рынке. Опрос проводился анкетным способом.

37% респондентов работают в Центральном федеральном округе, 22% — в Северо-Западном, 21% — в Приволжье и Южном ФО, 20% — в Сибири и на Урале.

Источник: РБК