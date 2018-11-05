Сгорела баня в Речкуновской зоне отдыха Бердска

В Бердске в воскресенье сгорела баня, сообщили сегодня, 5 ноября, в управлении МЧС по Новосибирской области.

4 ноября в 22:18 в Бердске произошел пожар в бане, расположенной в Речкуновской зоне отдыха. В результате пожара огнем повреждены кровля бани и стены внутри. В 00:20 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

Резкий рост пожаров, в том числе с погибшими, тревожит бердских огнеборцев. Всего с начала года зарегистрировано 80 пожаров. Только в октябре случилось семь, на которых погибли два пенсионера. С начала года 4 смерти. Количество пожаров, случившихся с начала года, на 35% превышают цифру за аналогичный период 2017-го, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.

По оперативным данным, с начала 2018 года в Новосибирской области ликвидированы 2558 пожаров, спасены 1295 человек. Неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также печного отопления — причины большинства пожаров.

Сотрудники МЧС России призывают граждан проявлять бдительность, соблюдать элементарные меры пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра детей, не курите в постели, следите за исправностью печей и электроприборов, будьте осторожны с огнем!

Не курите в постели и будьте осторожны с огнем

Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении – одна из самых распространенных причин пожаров. Нельзя курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное – в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель. Даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами – они могут загореться. Не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет. Нужно следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям.

Не используйте самодельные обогреватели

Необходимо грамотно эксплуатировать электронагревательные приборы: нельзя использовать приборы кустарного производства. Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья. Никогда не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов. Ни в коем случае нельзя оставлять включенные электрически приборы без присмотра — это самая распространенная ситуация, когда возникают пожары.

Проверьте состояние печей

Помните, что нельзя оставлять без присмотра топящуюся печь и топить ее длительное время. Для устройства печи и ее ремонта лучше всего приглашать специалиста. Его грамотная работа убережет жилье от возможных возгораний. Кроме того, необходимо знать: основание печи следует выстилать кирпичом или керамической плиткой; перед топкой на деревянном или другом полу из горючих материалов обязательно должен быть металлический лист размером не менее чем 50 на 70 сантиметров. Предтопочный лист должен быть без прогаров и повреждений.

Не паникуйте при пожаре

При пожаре самое главное – не поддаваться панике. При его обнаружении необходимо сразу же вызвать пожарную охрану по телефону «101». Если очаг небольшой, то его можно потушить самостоятельно при помощи подручных средств: одеяла, грубой ткани, а также ведер и других емкостей с водой. Учитывайте тот факт, что при открытии окна приток свежего воздуха может усилить огонь, и пожар может быстро и значительно увеличиться в размерах. При пожарах ядовитые продукты горения поднимаются с теплым воздухом вверх, поэтому при сильном задымлении нужно нагнуться или лечь на пол, чтобы на четвереньках или ползком пробраться к выходу. При этом нос и рот требуется прикрыть мокрым платком. Кроме того, двигаться нужно вдоль стены, чтобы не потерять направление.

-При соблюдении этих несложных правил жизнь человека будет в безопасности, а пожарные в свою очередь обязательно прибудут на помощь и сразу же приступят к поиску и спасению людей, — отметили в региональном управлении МЧС.