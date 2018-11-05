Путин отдал Забайкалье и Бурятию Дальнему Востоку

Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.

Изменения вносятся в перечень федеральных округов, утвержденный указом президента России от 13 мая 2000 года №849 «О полномочном представителе президента РФ в федеральном округе».

«Внести в перечень федеральных округов <…> следующие изменения, <…> абзац 15 изложить в следующей редакции: «Дальневосточный федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ», — говорится в указе.

Согласно документу, правительству поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим указом.

Кроме того, Путин поручил руководителю администрации президента утвердить штатную численность аппаратов полномочных представителей в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.