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Демонстрацией отмечать День народного единства предложили в Бердске

По случаю праздника глава города наградил руководителей бердских национальных автономий благодарственными письмами, а гости могли попробовать блюда разных народов.(ВИДЕО, ФОТО)

4.11.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
Демонстрацией отмечать День народного единства предложили в Бердске

День народного единства в Бердске отметили концертом

2 ноября в Городском доме культуры Бердска прошли торжества, посвященные Дню народного единства.

Глава города Евгений Шестернин подчеркнул, что праздник дает возможность задуматься об актуальности единства и сплочения народов, что мы вместе можем преодолеть большие проблемы. Мэр пожелал, чтобы в семье были уют, тепло и взаимопонимание, любовь и преданность своим близким.

Автор видео Елена Белоусова

Председатель Ассоциации национально-культурных автономий и национальных организаций Новосибирской области «Содружество» Амир Гареев поздравил собравшихся в зале ГДК с праздником и отметил, что народ силен своими языком и культурой и пригласил на татарский сабантуй в Новосибирск.

Демонстрацией отмечать День народного единства предложили в Бердске

Мэр Бердска вручил благодарственное письмо Амиру Гарееву

По мнению президента Центра армянской культуры «Урарту» Георгия Айрапетяна, День народного единства дает возможность увидеть культуру разных народов:
— Чем больше мы узнаем друг друга, тем больше мы сближаемся. А когда мы едины, мы непобедимы.

Он, а также Амир Гареев, руководитель Центра татарской культуры Бердска Рашида Хамзина и представитель чувашской национальной автономии Валентина Исменеева получили благодарственные письма главы за развитие межнациональных связей.

Демонстрацией отмечать День народного единства предложили в Бердске

Георгий Айрапетян

Продолжился праздник вручением основного документа гражданина Российской Федерации и выступлением творческих коллективов. 13 талантливых и активных бердских подростков получили свои первые паспорта.

Демонстрацией отмечать День народного единства предложили в Бердске

Паспорт гражданина России вручили 14-летним бердчанам

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» председатель совета старейшин Александр Бояркин, День народного единства — молодой праздник, который начинает постепенно приживаться в сознании людей и со временем станет основным праздником в российском календаре. В этот день хорошо бы не только собираться в залах, но и выходить на демонстрации. Тогда народ станет сплоченнее, уверен Александр Федорович.

Демонстрацией отмечать День народного единства предложили в Бердске

Председатель совета старейшин Александр Бояркин

Бердчанка Антонина Иванова считает, что в семье нужно создать доброжелательную обстановку и общаться со всеми одинаково:
— Казах он или турок, или немец, какая разница? Он такой же человек!

Кстати, гостям праздника предлагали отведать блюда национальной кухни за накрытыми в холле ГДК столами: армянская долма, узбекский плов, татарский чак-чак, чувашский хуплу и другие блюда разных народов, населяющих Бердск. Рядом прошла выставка национальных костюмов.

Праздник День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством гражданина Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов и продемонстрировав сплоченность. День 4 ноября стал красным в российском календаре с 2005 года.


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