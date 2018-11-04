Демонстрацией отмечать День народного единства предложили в Бердске

День народного единства в Бердске отметили концертом
2 ноября в Городском доме культуры Бердска прошли торжества, посвященные Дню народного единства.
Глава города Евгений Шестернин подчеркнул, что праздник дает возможность задуматься об актуальности единства и сплочения народов, что мы вместе можем преодолеть большие проблемы. Мэр пожелал, чтобы в семье были уют, тепло и взаимопонимание, любовь и преданность своим близким.
Автор видео Елена Белоусова
Председатель Ассоциации национально-культурных автономий и национальных организаций Новосибирской области «Содружество» Амир Гареев поздравил собравшихся в зале ГДК с праздником и отметил, что народ силен своими языком и культурой и пригласил на татарский сабантуй в Новосибирск.
Мэр Бердска вручил благодарственное письмо Амиру Гарееву
По мнению президента Центра армянской культуры «Урарту» Георгия Айрапетяна, День народного единства дает возможность увидеть культуру разных народов:
— Чем больше мы узнаем друг друга, тем больше мы сближаемся. А когда мы едины, мы непобедимы.
Он, а также Амир Гареев, руководитель Центра татарской культуры Бердска Рашида Хамзина и представитель чувашской национальной автономии Валентина Исменеева получили благодарственные письма главы за развитие межнациональных связей.
Георгий Айрапетян
Продолжился праздник вручением основного документа гражданина Российской Федерации и выступлением творческих коллективов. 13 талантливых и активных бердских подростков получили свои первые паспорта.
Паспорт гражданина России вручили 14-летним бердчанам
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» председатель совета старейшин Александр Бояркин, День народного единства — молодой праздник, который начинает постепенно приживаться в сознании людей и со временем станет основным праздником в российском календаре. В этот день хорошо бы не только собираться в залах, но и выходить на демонстрации. Тогда народ станет сплоченнее, уверен Александр Федорович.
Председатель совета старейшин Александр Бояркин
Бердчанка Антонина Иванова считает, что в семье нужно создать доброжелательную обстановку и общаться со всеми одинаково:
— Казах он или турок, или немец, какая разница? Он такой же человек!
Кстати, гостям праздника предлагали отведать блюда национальной кухни за накрытыми в холле ГДК столами: армянская долма, узбекский плов, татарский чак-чак, чувашский хуплу и другие блюда разных народов, населяющих Бердск. Рядом прошла выставка национальных костюмов.
Праздник День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством гражданина Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов и продемонстрировав сплоченность. День 4 ноября стал красным в российском календаре с 2005 года.
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