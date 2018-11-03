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КПРФ отказалась бороться за пост губернатора в Приморье

«Мы считаем, что выборы в Приморье были сфальсифицированы, — раз, мы считаем, что эта фальсификация носит криминально-уголовный характер, — два», заявил Геннадий Зюганов.

3.11.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев
 
КПРФ отказалась бороться за пост губернатора в Приморье

Лидер партии пояснил, что КПРФ считает результаты предыдущего тура сфальсифицированными и настаивает на том, что фактически в нем победил Андрей Ищенко

КПРФ решила не выдвигать своего кандидата на повторные выборы губернатора Приморья, поскольку считает результаты предыдущего тура сфальсифицированными и настаивает на том, что фактически в нем победил Андрей Ищенко. Об этом заявил ТАСС в субботу лидер партии Геннадий Зюганов.

«Мы считаем, что выборы в Приморье были сфальсифицированы, — раз, мы считаем, что эта фальсификация носит криминально-уголовный характер, — два. Мы обратились официально, я отправил [обращения] и в МВД, и в Следственный комитет, и в прокуратуру, чтобы расследовали и дали нам официальный ответ; мы не получили ответа и не видим расследования преступлений. В этих условиях у нас партийная организация [Приморья] посчитала нецелесообразным выдвигать дальше нашего кандидата. Наш кандидат победил на выборах в предыдущем туре», — заявил лидер КПРФ.

По словам Зюганова, решение принято в знак того, что партия требует, «чтобы выборные кампании шли нормально и достойно».

Приморское региональное отделение КПРФ в субботу на партийной конференции приняло решение не выдвигать кандидата от партии на выборы губернатора в декабре.

Выборы губернатора края

Выборы главы Приморья состоятся 16 декабря. Сейчас документы в избирательную комиссию региона подали уже 16 человек, шесть из них — самовыдвиженцы, в том числе врио губернатора Олег Кожемяко. Остальные — представители партий, таких как ЛДПР, партия «Союз горожан», «За женщин России», Партия роста, «Патриоты России», Демократическая партия России, Коммунистическая партия социальной справедливости, «Зеленые» и «Партии социальных реформ».

В сентябре в первом туре выборов главы региона участвовал занимавший тогда пост врио губернатора Андрей Тарасенко (выдвинутый от «Единой России»), от ЛДПР шел депутат Госдумы Андрей Андрейченко, от КПРФ, «Справедливой России» и Российской партии пенсионеров — депутаты заксобрания Приморского края Андрей Ищенко, Алексей Козицкий и Юлия Толмачева соответственно.

По итогам второго тура победу одержал Тарасенко, набрав 49,55% голосов избирателей, его соперник Ищенко получил 48,06%. В ходе выборов оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона: штаб Тарасенко обвинял Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. Краевой избирком 20 сентября признал результаты выборов губернатора недействительными.


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