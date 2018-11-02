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Сломавшего шлагбаум врача скорой из Новосибирска могут наградить орденом

Валерий Гаврилюк проявил мужество и самоотверженность, приняв решение не ждать ни секунды, поскольку речь шла об оказании помощи больному. Но за поломку оборудования ему грозит штраф.

2.11.2018 2 коммент.
 
Сломавшего шлагбаум врача скорой из Новосибирска могут наградить орденом

© Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов попросил не штрафовать, а представить к ордену Мужества врача частной скорой помощи, который вручную поднял стрелку шлагбаума на въезде во двор пациента.
Парламентарий направил соответствующее обращение губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Текст письма находится в распоряжении РИА Новости.

Ранее ряд СМИ опубликовали кадры, как врач частной скорой помощи руками поднимает стрелку шлагбаума на въезде во двор пациента, чтобы спецмашина могла проехать. Позднее некоторые издания сообщили о том, что в результате действий медика механизм устройства был поврежден из-за чего врачу, по информации журналистов, грозил штраф.

«Прошу Вас представить к государственной награде «Орден Мужества» или присвоить звание «Почетный гражданин Новосибирской области» Валерию Гаврилюку… Входя в состав бригады скорой помощи и торопясь на срочный вызов, Гаврилюк выполнил свой профессиональный долг, сломав шлагбаум во дворе жилого дома ради спасения жизни пациента», — пишет Чернышов.

Политик подчеркнул, что эта история уже принесла медработнику известность и огромное уважение множества россиян. Однако, как отметил депутат, власти на местах «по какой-то причине решили, что врача нужно наказать рублем, оштрафовав за порчу придомового имущества».

«Считаю такую позицию крайне ошибочной. Валерий Гаврилюк проявил мужество и самоотверженность, приняв решение не ждать ни секунды, поскольку речь шла об оказании помощи больному. Любое промедление могло бы привести к ухудшению самочувствия человека или даже к трагическому исходу. Благодаря действиям Гаврилюка, пациента удалось спасти. Убежден, что Вы согласитесь с вышеизложенными доводами и выступите на стороне врача скорой помощи», — заключил он.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Это штраф надо управляшке выписать потому что это нарушение правил технике пожарной безопасности.

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  2. Аноним

    Что дороже жизнь человека или шлагбаум? Вопрос для чиновников… Их ответ: «шлагбаум».

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