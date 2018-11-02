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Три выходных в честь Дня народного единства ждут жителей Бердска

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Три выходных в честь Дня народного единства ждут жителей Бердска

Шествий и митингов не заявляли. Лишь православные пройдут крестным ходом.

2.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Три выходных в честь Дня народного единства ждут жителей Бердска

В честь Дня народного единства будет концерт в Бердске

4 ноября Россия отмечает государственный праздник — День народного единства. Он причислен к Дням воинской славы РФ. Приурочен победе народного ополчения над польскими оккупантами в 1612 году. В 2018 году празднуется 14-й раз. Благодаря этому россияне получают дополнительный выходной день.

Для работающих по пятидневному графику россиян неделя с 29 октября по 4 ноября 2018 года пройдет в обычном режиме и закончится 2 ноября, в пятницу. После этого ждет сразу три выходных дня подряд — с субботы по понедельник.

3 ноября – суббота, выходной день;
4 ноября – воскресенье, отмечается государственный праздник;
5 ноября – понедельник, выходной день (перенос с воскресенья).

Выходить на работу после длинных выходных нужно во вторник, 6 ноября.

В Бердске в честь Дня народного единства запланирована праздничная программа. Сегодня, 2 ноября, в 16.00 в Городском дому культуры пройдет торжественное мероприятие. Шествий и митингов не заявляли. Лишь традиционно православные 4 ноября пройдут крестным ходом. От публичных акций отказался и Кремль, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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