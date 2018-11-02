Упавшей в обморок тигрице из цирка сделали МРТ в Новосибирске

Цирковую тигрицу Артура и Карины Багдасаровых, которая потеряла сознание во время выступления в Магнитогорске, обследовали в одной из ветклиник Новосибирска, передает «360».

Цирк дрессировщиков Багдасаровых сейчас находится на гастролях в Сибири. Обследовать хищницу именно в Новосибирске пришлось потому, что только там оказался аппарат МРТ для диагностики такого крупного животного.

«Тигрицу нам привезли сегодня. Мы провели полное ее обследование: МРТ, УЗИ, забор анализов. Никаких патологий не обнаружено. Животное абсолютно здорово. Возможно, это [были] реактивные судороги, которые бывают у всех кошек. Если судороги повторятся, то будем лечить и наблюдать ее дистанционно», — рассказал врач ветклиники Сергей Горшков.

О том, что один из тигров Багдасаровых потерял сознание прямо на арене цирка, стало известно 24 сентября. У животного внезапно начались судороги, и оно потеряло сознание. Как выяснилось позже, это была шестилетняя самка. Причину ее недомогания выясняют до сих пор.

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