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Скончался пациент: врач проткнул трахею во время операции в Новосибирской области

Хирурга обвиняют в причинении смерти из-за непрофессионализма в Маслянинской ЦРБ. СК передал дело в суд.

2.11.2018 Фото: Википедии Нет комментариев
 
Скончался пациент: врач проткнул трахею во время операции в Новосибирской области

Пациента привезли с колото-резаной травмой шеи

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении врача по обвинению в причинении пациенту смерти по неосторожности, сообщили в региональном управлении СКР 1 ноября.

Черепановским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении врача-хирурга хирургического отделения стационара Маслянинской районной больницы. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следствием было установлено, что в июле 2018 года в больницу сотрудниками скорой помощи был доставлен 58-летний с колото-резаным ранением шеи из села Чудиново. В экстренном порядке дежурным врачом-хирургом проведена хирургическая операция–трахеостомия. В ходе операции концом трахеостомической трубки была повреждена задняя стенка трахеи, в результате чего нарушилась подача кислорода пациенту, и он скончался.

По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением прокурором Маслянинского района Новосибирской области оно направлено в суд для рассмотрения по существу.


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