Живыми закапывала владельцев московских квартир банда черных риелторов

Следственным комитетом во взаимодействии с сотрудниками МВД России пресечена деятельность преступного сообщества «черных риэлторов», действовавшего в Тверской и Московской областях с 2013 по 2018 годы. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщила официальный представитель главка СКР Светлана Петренко.

Следственными органами по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 16 жителей Московской и Тверской областей. В зависимости от роли каждого им инкриминируется создание преступного сообщества (организации) и участие в нем (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ), совершение 9 убийств (пп. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также 5 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной преступной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что в 2012-2016 годах житель Тверской области в целях незаконного обогащения и получения постоянных преступных доходов организовал преступное сообщество (преступную организацию). Он подыскал сообщников из своего близкого окружения, распределив между ними преступные роли. Главарь лично ставил перед участниками сообщества цели и задачи, участвовал в разработке планов деятельности, в подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе принимая непосредственное участие в них, а также распределял полученные преступным путем доходы.

Основной целью преступного сообщества являлись имущественные преступления против собственности — мошенничества путем лишения граждан права на жилое помещение с целью завладения чужим имуществом и последующем получением материальной выгоды в результате его отчуждения. Под прицел участников преступной группы, как правило, попадали одинокие, ведущие асоциальный образ жизни граждане, имеющие в собственности квартиры в городе Москве.

Группа действовала с особой жестокостью и цинизмом. После того, как обманным путем ее члены лишали одиноких москвичей жилья, они убивали потерпевших путем утопления, закапывания живыми в землю, расстрела, и тщательно скрывали следы преступлений.

В условиях конспирации, иерархии, сплоченности и строгой дисциплины участники организации на протяжении 2013-2018 годов орудовали на территории Московской и Тверской областей. Деятельность организованного преступного сообщества (ОПС) пресечена 22 марта 2018 года. В раскрытии серии убийств и мошенничеств принимали активное участие следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области при оперативном сопровождении со стороны личного состава Главного управления уголовного розыска МВД России и регионального УМВД России.

Следствием установлено незаконное отчуждение 5 квартир, стоимость которых составляла от 4 до 7 миллионов рублей. Общая сумма похищенного имущества — около 28 миллионов рублей.

Участники ОПС задержаны, в их отношении избраны меры пресечения, в том числе в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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