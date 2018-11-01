Сидим дома: на отпуск денег нет

Большинство россиян во время летнего отпуска не выезжали за границу. Они провели его дома или на даче, на Черном море и в других поездках по стране. Только 5% отправились за рубеж. А каждый пятый летом вообще в отпуске не был. Такие данные приводятся в опросе «Левада-центра», с результатами исследования ознакомились «Известия». Эксперты отмечают, что россияне традиционно предпочитают поездки по стране, а те, кто ездит за рубеж, часто берут отпуск весной или осенью.Больше всего отпускников (24%) летом сделали выбор в пользу дачи и садовых участков. А 18% решили использовать это время для домашних дел.

Поездки россияне совершали в основном в пределах страны — отдыхали на Черноморском побережье Кавказа, в Крыму (8%), покупали различные туры по России (4%), а также побывали у друзей и родственников в других городах и селах (7%).

За границу этим летом выезжали только 5% опрошенных. 18% респондентов летом не удалось никуда поехать из-за отсутствия денег на путешествия. А 5% отказались от отпуска, чтобы подработать. Каждый пятый (20%) сообщил, что в это время года вообще не был в отпуске.

В прошлом году респонденты, делясь своими планами на летний отдых с социологами, также в основном говорили, что проведут это время, занимаясь домашними делами (21%), либо поедут на дачу (20%). О путешествиях сообщало примерно такое же количество респондентов, как и сейчас.

— Большая часть из тех, у кого была финансовая возможность куда-либо поехать этим летом, посвятили свой отпуск внутреннему туризму. Активно отдыхали за границей только жители Москвы и респонденты с высоким потребительским статусом, — отметила социолог «Левада-центра» Карина Пипия.



По данным Ростуризма, за весь 2017 год россияне совершили 39,6 млн поездок за рубеж, это больше, чем в 2016-м (31,6 млн). В апреле, отвечая на вопросы социологов, 24% респондентов сообщили, что имеют загранпаспорт, и 11% посетили другие страны за последний год.

В целом в стране хороший спрос на зарубежный отдых, самые популярные — пляжные направления: Турция, Греция, Испания, Таиланд, Кипр, Италия, Болгария и Хорватия, сообщила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

— Однако данные, которые приводят социологи, соответствуют действительности: внутри страны всегда отдыхает в 1,5–2 раза больше россиян, чем выезжает за границу. Эта пропорция не меняется несколько лет, — подчеркнула эксперт.

Отдых в своей стране многие выбирают, чтобы не выпадать из привычной русскоязычной среды, отметил политолог Антон Хащенко.

— К тому же в России большой выбор курортов различной направленности и ценовых категорий. Многие по привычке ездят в Сочи и в Крым. А как раз те, кто предпочитает отдых за рубежом, довольно часто берут отпуск осенью и весной, — считает эксперт.

Опрос «Левада-центра» проводился с 18 по 24 октября 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 136 населенных пунктов 52 субъектов. Исследование проводилось у респондентов на дому. Они могли дать больше одного ответа.

Источник: iz.ru