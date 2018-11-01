КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
ПРОДАМ 1-ю в новом доме на берегу Бердского залива
продам 8913 382 3640 Наталья Семеновна
Продам 1-ю на Комсомольской
Продам студию в Белокаменном микрорайоне!
продам
продам студию полностью с ремонтом и техникой
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Под российские санкции попали Юлия Тимошенко и сын президента Украины

Суд отказался оправдать защищавшего родных от нападения пьяных хулиганов в Бердске

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Цены на бензин и дизельное топливо выросли в Новосибирской области

Живыми закапывала владельцев московских квартир банда черных риелторов

Шумный вывоз мусора не дает спать жителям Микрорайона Бердска

Налоговый контроль в 2018 году: новые тренды, способы защиты интересов налогоплательщика

Конкурс «Бердская красавица-2019»

«Кэшбери» закрылся из-за «врагов» компании

Сидим дома: на отпуск денег нет

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Сидим дома: на отпуск денег нет

По данным «Левада-центра», только 5% сограждан поехали в отпуск за рубеж.

1.11.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Сидим дома: на отпуск денег нет
Большинство россиян во время летнего отпуска не выезжали за границу. Они провели его дома или на даче, на Черном море и в других поездках по стране. Только 5% отправились за рубеж. А каждый пятый летом вообще в отпуске не был. Такие данные приводятся в опросе «Левада-центра», с результатами исследования ознакомились «Известия». Эксперты отмечают, что россияне традиционно предпочитают поездки по стране, а те, кто ездит за рубеж, часто берут отпуск весной или осенью.
Больше всего отпускников (24%) летом сделали выбор в пользу дачи и садовых участков. А 18% решили использовать это время для домашних дел.

Поездки россияне совершали в основном в пределах страны — отдыхали на Черноморском побережье Кавказа, в Крыму (8%), покупали различные туры по России (4%), а также побывали у друзей и родственников в других городах и селах (7%).

За границу этим летом выезжали только 5% опрошенных. 18% респондентов летом не удалось никуда поехать из-за отсутствия денег на путешествия. А 5% отказались от отпуска, чтобы подработать. Каждый пятый (20%) сообщил, что в это время года вообще не был в отпуске.

В прошлом году респонденты, делясь своими планами на летний отдых с социологами, также в основном говорили, что проведут это время, занимаясь домашними делами (21%), либо поедут на дачу (20%). О путешествиях сообщало примерно такое же количество респондентов, как и сейчас.

— Большая часть из тех, у кого была финансовая возможность куда-либо поехать этим летом, посвятили свой отпуск внутреннему туризму. Активно отдыхали за границей только жители Москвы и респонденты с высоким потребительским статусом, — отметила социолог «Левада-центра» Карина Пипия.
Сидим дома: на отпуск денег нет

По данным Ростуризма, за весь 2017 год россияне совершили 39,6 млн поездок за рубеж, это больше, чем в 2016-м (31,6 млн). В апреле, отвечая на вопросы социологов, 24% респондентов сообщили, что имеют загранпаспорт, и 11% посетили другие страны за последний год.

В целом в стране хороший спрос на зарубежный отдых, самые популярные — пляжные направления: Турция, Греция, Испания, Таиланд, Кипр, Италия, Болгария и Хорватия, сообщила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

— Однако данные, которые приводят социологи, соответствуют действительности: внутри страны всегда отдыхает в 1,5–2 раза больше россиян, чем выезжает за границу. Эта пропорция не меняется несколько лет, — подчеркнула эксперт.

Отдых в своей стране многие выбирают, чтобы не выпадать из привычной русскоязычной среды, отметил политолог Антон Хащенко.

— К тому же в России большой выбор курортов различной направленности и ценовых категорий. Многие по привычке ездят в Сочи и в Крым. А как раз те, кто предпочитает отдых за рубежом, довольно часто берут отпуск осенью и весной, — считает эксперт.

Опрос «Левада-центра» проводился с 18 по 24 октября 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 136 населенных пунктов 52 субъектов. Исследование проводилось у респондентов на дому. Они могли дать больше одного ответа.

Источник: iz.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Под российские санкции попали Юлия Тимошенко и сын президента Украины Суд отказался оправдать защищавшего родных от нападения пьяных хулиганов в Бердске Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Блевада врет и не краснеет.На черном море и по стране *LOL* Билет на самолет на черное море стоит 25-30 т.р.. в оба конца+проживание+питание Слетать во вьетнам на 10 дней путевка 25-30 отель+завтрак. :-D Достало это вранье,никогда так п….то как последние 20 лет не жили.

    Thumb up 0 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатные консультации для бизнеса
ООО "Мэтр"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика