Ультматум Медведева: если не договоримся о ценах, введем заградительные пошлины на нефть

Правительство РФ до конца недели введет заградительные пошлины на нефтепродукты, если в среду не удастся договориться с нефтяными компаниями о стабилизации цен на бензин. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, передает ТАСС.

Он поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку доложить ему по итогам планируемой в среду вечером встречи с представителями нефтяных компаний. «В случае, если такое соглашение возникнет, нужно будет, прежде всего, следить за его исполнением», — сказал премьер, отметив, что мониторинг будет вести Минэнерго и правительство в целом.

«Если же не удастся договориться, тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины», — подчеркнул Медведев.