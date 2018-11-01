Путин: за нарушения организации митингов оштрафуют до 100 тыс. рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 100 тыс. рублей за нарушения при организации митингов. Документ опубликован на портале правовой информации в среду.

Закон расширяет перечень обязанностей организатора публичного мероприятия. Так, в случае отказа от его проведения организатор должен не позднее чем за один день до назначенного дня информировать об этом граждан и орган власти, куда подавалась заявка.

Закон дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей, которая вводит ответственность за невыполнение организатором публичного мероприятия обязанности по информированию граждан и органов власти об отказе от проведения публичного мероприятия, за несвоевременное представление такого уведомления либо подачу уведомления о проведении мероприятия без цели его проведения.

В этих случаях размер штрафа для граждан составит от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

Источник: ТАСС