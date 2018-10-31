Сломали оборудование о бетонную пробку на канализационном коллекторе в Бердске
Нового руководителя горотдела Росгвардии представил чиновникам мэр Бердска
70% сбережений миллионеры из России хранят в иностранных банках
Позитив: 90 тыс. рублей достигла средняя зарплата учителей в Москве
Депутат Рады поведал о катастрофе в экономике Украины
Погиб один человек во время взрыва в здании ФСБ в Архангельске
2,5 млн рублей заплатил за спорную квартиру онколога из Бердска житель Казахстана
До конца 2018 года могут легализовать марихуану в Таиланде
После аварий на электросетях в первую очередь подключать светофоры приказал мэр Бердска
Освободили руку ребенка из желтого трактора спасатели Новосибирска
«Позитив: 90 тыс. рублей достигла средняя зарплата учителей в Москве»
А мне конкретно , что с того?
8 1
Вы им налоги платите
0 1
Не так давно я зашёл в 10 школу , где проходили международные соревнования по шахматам, сфотографировался с товарищем на первом этаже. В кадр попали решотки какие-то, синие панели и тд. Послал фото другу в Москву (он зам главы админиии одного из муниципальных образований). Через некоторое время он мне звонит и говорит :»Видел твоё фото. Ты что в СИЗО попал?»
Я ответил: «Это одна из лучших школ в Бердске. Здесь даже проходят международные соревнования. Мэр и чиновники тут часто бывают, говорят правильные вещи детям!»
10 0
Ну, все как в СССР было. Сизо говорите.. В школах как построили когда-то, так и внутри ничего принципиально не переделано. Ну, покрасят, подремонтируют, окна пластиковые вставили. А так .. как было, так и осталось.
5 0
Че эти новости про Москву? Москва это не Россия. Россия за МКАДом. Удивляют люди, которые говорят, что все к лучшему меняются и называют зарплаты в Москве, клиники там и т.д.Показатель благосостояния страны это регионы-их благополучие и уровень жизни.У нас сколько средняя зарплата учителей?30? че у нас все намного дешевле чем в мсокве?может перелеты дешевле?нет, товары дешевле?нет
9 1
А сами-то педагоги знают, что у них такая зарплата?
8 0