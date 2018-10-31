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Позитив: 90 тыс. рублей достигла средняя зарплата учителей в Москве

В 2017 года средняя заработная плата у столичных педагогических работников учреждений общего образования составляла 75,8 тыс. рублей.

31.10.2018 Фото: pixabay 6 коммент.
 
Позитив: 90 тыс. рублей достигла средняя зарплата учителей в Москве

Средняя зарплата учителей в Москве с начала 2018 года выросла до 90 тыс. рублей

Средняя зарплата педагогов системы общего образования в Москве за девять месяцев 2018 года выросла до 90 тыс. рублей и более. Этому поспособствовали, в том числе, стимулирующие городские выплаты, сообщил на заседании комиссии Московской городской думы по образованию начальник управления экономического анализа Департамента образования города Москвы Александр Муратов. Ранее она составляла 75,8 тыс. рублей.

«Если мы возьмем 2017 год, например, то средняя заработная плата по системе департамента педагогических работников учреждений общего образования составляла 75,8 тыс. рублей. За девять месяцев 2018 года размер заработной платы педагогических работников организаций общего образования перешагнул планку в 90 тыс. рублей», — сказал Муратов.

Он отметил, что такие результаты достигнуты, в том числе, за счет реализации майских указов президента, а также городских надбавок, например, за классное руководство и развитие проекта «Московская электронная школа».

Муратов подчеркнул, что в 2019 году достигнутый уровень зарплат будет сохранен по всем категориям работников.

Источник: ТАСС


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    «Позитив: 90 тыс. рублей достигла средняя зарплата учителей в Москве»

    А мне конкретно , что с того?

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  2. Николай

    Не так давно я зашёл в 10 школу , где проходили международные соревнования по шахматам, сфотографировался с товарищем на первом этаже. В кадр попали решотки какие-то, синие панели и тд. Послал фото другу в Москву (он зам главы админиии одного из муниципальных образований). Через некоторое время он мне звонит и говорит :»Видел твоё фото. Ты что в СИЗО попал?»
    Я ответил: «Это одна из лучших школ в Бердске. Здесь даже проходят международные соревнования. Мэр и чиновники тут часто бывают, говорят правильные вещи детям!»

    Thumb up 10 Thumb down 0

    • Аноним

      Ну, все как в СССР было. Сизо говорите.. В школах как построили когда-то, так и внутри ничего принципиально не переделано. Ну, покрасят, подремонтируют, окна пластиковые вставили. А так .. как было, так и осталось.

      Thumb up 5 Thumb down 0

  3. егор

    Че эти новости про Москву? Москва это не Россия. Россия за МКАДом. Удивляют люди, которые говорят, что все к лучшему меняются и называют зарплаты в Москве, клиники там и т.д.Показатель благосостояния страны это регионы-их благополучие и уровень жизни.У нас сколько средняя зарплата учителей?30? че у нас все намного дешевле чем в мсокве?может перелеты дешевле?нет, товары дешевле?нет

    Thumb up 9 Thumb down 1

  4. Поросёнок Пётр

    А сами-то педагоги знают, что у них такая зарплата? ;)

    Thumb up 8 Thumb down 0

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