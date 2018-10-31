«Позитив: 90 тыс. рублей достигла средняя зарплата учителей в Москве»

Средняя зарплата педагогов системы общего образования в Москве за девять месяцев 2018 года выросла до 90 тыс. рублей и более. Этому поспособствовали, в том числе, стимулирующие городские выплаты, сообщил на заседании комиссии Московской городской думы по образованию начальник управления экономического анализа Департамента образования города Москвы Александр Муратов. Ранее она составляла 75,8 тыс. рублей.

«Если мы возьмем 2017 год, например, то средняя заработная плата по системе департамента педагогических работников учреждений общего образования составляла 75,8 тыс. рублей. За девять месяцев 2018 года размер заработной платы педагогических работников организаций общего образования перешагнул планку в 90 тыс. рублей», — сказал Муратов.

Он отметил, что такие результаты достигнуты, в том числе, за счет реализации майских указов президента, а также городских надбавок, например, за классное руководство и развитие проекта «Московская электронная школа».

Муратов подчеркнул, что в 2019 году достигнутый уровень зарплат будет сохранен по всем категориям работников.

Источник: ТАСС