Распоряжаться своим умом учили чиновников Бердска

Приобрела в октябре 244 новых книги централизованная библиотечная система (ЦБС) Бердска. Обзор некоторых новинок литературы на совещании чиновников 29 октября провела директор бердской ЦБС Наталья Рыхторова.

Первой директор ЦБС представила книгу Кристеля Петиколлена «Я слишком много думаю, как распорядиться своим «сверхэффективным умом».

-Работа руководителя предполагает использование навыков сверхэффективности, которые включают в себя повышенную восприимчивость к информации, настроениям другим людей, сверхчуткость. Однако, развивая этот навык, многие часто забывают об его обратной стороне, что со временем становится причиной стрессов и депрессий. Так многие от общения с неприятным человеком испытывают головную боль, и их в буквальном смысле тошнит от неприятных картин или событий. Они страдают от бездонной памяти, которая складирует в голове лишнюю информацию. А высокий уровень эмпатии заставляет их переживать чужие несчастья как свои собственные. Кристель Петиколлен, французский психолог с солидным стажем, предлагает свои решения. Прочитав книгу, вы узнаете об основных проблемах сверхэффективных людей, поймете причину этих проблем, научитесь распознавать таких людей среди своего окружения и освоите навыки управления сверхэффективным умом. И самое главное, вы убедитесь, что сверхэффективность может стать настоящим сокровищем, а не источником беспокойства, — сделала аннотацию труда французского психолога Наталья Рыхторова.

Если 30-40 лет тому назад практически у каждой мамы на столе лежала книга Бенджамина Спока, американского психолога по воспитанию детей, то у современных мам эту книгу заменили книги Юлии Гиппенрейтер. Одна из них — «Развиваем речь и образное мышление. Пословицы и поговорки».

По словам Натальи Рыхторовой, в этой книге родители найдут много пословиц и поговорок, с которыми будет интересно познакомиться. Меткие фразы пословиц и поговорок накапливались в нашем языке веками, в них отложилась житейская мудрость, народная смекалка и юмор. В книге есть веселые рисунки — иллюстрации к каждой пословице, а еще задания и игры, развивающие сообразительность, речь и образное мышление. Книга разделена на три части. Первая — ознакомительная, вторая — творческая, третья — игровая. Причем, после каждой части читатель найдет грамоту, которая присуждается за успешное освоение пословиц и поговорок.

Раздел художественной литературы был представлен книгой Гузель Яхиной «Дети мои». Гузель Яхина так говорит о своем новом романе: « Я хотела рассказать о мире немецкого Поволжья: ярком, самобытном, живом. О мире, когда-то созданном пришлыми людьми в чужой стране, а сегодня затерянном в прошлом. Но это еще история о том, как большая любовь порождает страхи в нашем сердце и одновременно помогает их превозмочь».

— Якоб Бах — российский немец, учитель в колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит единственную дочь Анче на уединенном хуторе и пишет волшебные сказки, которые чудесным и трагическим образом воплощаются в реальность, — рассказала Наталья Рыхторова.

Директор ЦБС пригласила присутствующих зайти на их сайт — недавно на нем появился новый раздел «Доступная среда» о работе библиотек с людьми с ограниченными возможностями. А еще на сайте есть ссылка на министерство культуры, по которой можно войти и заполнить анкету, связанную с работой бердских библиотек.