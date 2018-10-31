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Сломали оборудование о бетонную пробку на канализационном коллекторе в Бердске

Подпор не удалось устранить без разрытия участка. Аварийную зону раскопают и заменят 12 метров трубы.

31.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Сломали оборудование о бетонную пробку на канализационном коллекторе в Бердске

Сотрудники КБУ вскрыли участок улицы Ленина, чтобы устранить подпор

Продолжается работа по устранению подпора на канализационном коллекторе на пересечение ул. Ленина и Герцена в Бердске.

— Не обошлись мы методом неразрытия. Подрядчик сломал оборудование, видимо, там бетонная пробка серьезная. Поэтому начинаем копать, посмотрим, что там будет, — доложил на аппаратном совещании 29 октября руководитель КБУ Владимир Воспанчук.

Мэр Евгений Шестернин поинтересовался, четко ли определено место подпора. От данного участка 12 метров, сообщил Воспанчук.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», причиной подпора канализации на ул. Ленина и Герцена оказалось 40-литровое ведро, наполненное бетоном и камнями. КБУ планировало менять 16 метров коллектора, не разрывая грунт.

Напомним, работы по поиску подпора в канализации начались с 5 октября, когда на проезжую часть улицы Ленина вылились стоки из дома № 126 по ул. Ленина.

Управляющая компания, обслуживающая многоэтажку, ответственность за потопы перекладывала на КБУ. КБУ в свою очередь заявлял о том, что сети дома до сих пор не переданы на его баланс. И основная причина подпоров, из-за чего и топит подвал, — попадание строительного мусора в канализационные сети.

Вопрос по проблемному дому №126 по ул. Ленина с постоянными подпорами канализации не раз поднимался на совещаниях чиновников в мэрии.

По мнению специалистов, дом №126 по ул. Ленина сдали в эксплуатацию с недочетами. Необходимо все благоустройство дома вскрывать и переделывать.

На совещании чиновников в начале октября директор КБУ Владимир Воспанчук доложил, что подпор на доме №126 раскопали и достают из трубы ветошь мотками. Труба диаметром 500 забита тряпками на 15-метровом участке. Проблемный участок хотели пробить гидроударом. Однако сотрудники КБУ разрыли дорогу вблизи гаражного комплекса. Чтобы найти причину подпора.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Нормально , че
    Это значит, что после мытья инструмента , всю эту воду сливали в канализацию
    На месте застройщика, к кому всяко применят штрафы, надо принять меры , чтобы такие вещи не повторялись

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  2. Аноним

    однако шайка диверсантов, причиной подпора канализации оказалось 40-литровое ведро, наполненное бетоном и камнями…

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  3. Аноним

    Какие диверсанты —уровень образования у народа ниже этой канализации В нашем доме редкий месяц когда не находят тряпки в канализации отчего постоянно топит подвал и стоит вонь! Везде пишем что бы не бросали в унитаз всё подряд но квартиранты «из сэла » и их детки считают что вода смоет всё

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