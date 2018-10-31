Погиб в массовом ДТП на трассе Р-256 под Искитимом житель Бердска

В Искитимском районе вечером 30 октября произошло ДТП со смертельным исходом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Стали известны подробности.

Как сообщили в управлении МВД по Новосибирской области, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигался со стороны Бердска в направлении Искитима. В 19.50 на 47-м км автодороги «Новосибирск-Ташанта» при выполнении обгона он не справился с управлением, в результате чего поочередно совершил столкновения с автомобилями Mitsubishi L200 и Toyota Funcargo, следовавшими во встречном направлении.

-В результате аварии водитель «Жигулей», житель Бердска, от полученных травм скончался на месте. 54-летний водитель «Тойоты» с травмами головы и переломами различных частей тела доставлен в лечебное учреждение, — рассказали в полицейском ведомстве.

В то время как раз пошел снег, который шел всю ночь. На дорогах стало скользко.

Видео «Инцидент-Новосибирск»