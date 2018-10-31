КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам студию полностью с ремонтом и техникой
Продам 1к. квартиру на ул. Островского 1Б
Продам 1-ю квартиру
Продам 3-ю квартиру
Продам 1-ую квартиру! 8-913-928-67-56 Людмила
ПРОДАМ 1-ю на Северном
продам однокомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Инструкция: В голоде переобуйте авто и ходите «руки в брюки»!

Хэллоуин: почему Запад боится мертвых, а Россия — нет

Еженедельные обсуждения проблем ЖКХ Бердска закрыли от СМИ

Подвиг: Закрыл фашистский дот грудью раньше Матросова Петр Барбашов под Орджоникидзе

На 8,5 % снизилось строительство жилья в Новосибирской области

Установлены информаторы об «отравителях» Петрове и Боширове

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Около 500 звонков о происшествиях за неделю получили полицейские в Бердске

«Умные» счетчики электроэнергии станут обязательными с 2021 года

Экипаж российского судна «Норд» обменяли на украинских моряков

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Путин предложил отдельно содержать осужденных за терроризм

Иначе сидящие за общеуголовные преступления получают «дополнительные университеты».

31.10.2018 Фото: кремлин.ру Один комментарий
 
Путин предложил отдельно содержать осужденных за терроризм

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подумать об отдельном содержании лиц, отбывающих наказание за общеуголовные преступления, от осужденных за терроризм.

«По поводу содержания людей, осужденных за террористические преступления вместе с лицами, отбывающими наказания в местах лишения свободы за общеуголовные преступления, конечно, об этом нужно подумать. Эти дополнительные университеты – обработка в местах лишения свободы заключенных со стороны радикальных элементов, нам совершенно ни к чему. Надо подумать об этом», — сказал президент на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы России.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Инструкция: В голоде переобуйте авто и ходите «руки в брюки»! Хэллоуин: почему Запад боится мертвых, а Россия — нет Еженедельные обсуждения проблем ЖКХ Бердска закрыли от СМИ

(1) Комментарий

  1. Эрвин

    Замечательная идея!!! За терроризм, эктремизм и оскорбления чувств всех и вся, содержать отдельно. Всех неугодных. Так можно быстро и легко устраивать сердечные приступы и прочие прелести.

    Thumb up 4 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика