Путин предложил отдельно содержать осужденных за терроризм

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подумать об отдельном содержании лиц, отбывающих наказание за общеуголовные преступления, от осужденных за терроризм.

«По поводу содержания людей, осужденных за террористические преступления вместе с лицами, отбывающими наказания в местах лишения свободы за общеуголовные преступления, конечно, об этом нужно подумать. Эти дополнительные университеты – обработка в местах лишения свободы заключенных со стороны радикальных элементов, нам совершенно ни к чему. Надо подумать об этом», — сказал президент на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы России.

Источник: РИА Новости