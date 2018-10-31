На 8,5 % снизилось строительство жилья в Новосибирской области

В январе-сентябре 2018 года в России было введено в эксплуатацию 613,6 тыс. квартир общей площадью 45,5 млн кв. метров, что на 1,9% меньше аналогичного показателя прошлого года (в январе-сентябре 2017 года было введено 46,4 млн кв. метров жилья, 93,6% к январю-сентябрю 2016 года).

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 13,9% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае — 6,0%, Ленинградской области — 4,6%, Москве — 3,9%, Республике Татарстан — 3,8%, Ростовской области — 3,4%, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан — по 3,1%, Свердловской области — 2,5%, Самарской области — 2,2%, Новосибирской области — 2,1%, Нижегородской и Челябинской областях — по 1,9%. В этих субъектах Российской Федерации построено чуть больше половины общей площади жилья, введенной в России.

Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в январе-сентябре 2018 года наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с январем-сентябрем 2017 года в Санкт-Петербурге — на 35,5%, Краснодарском крае — на 15,7%, Республике Башкортостан — на 12,5%, Новосибирской области — на 8,5%, Свердловской области — на 7,9%.

В январе-сентябре 2018 года индивидуальными застройщиками введено 161,7 тыс. жилых домов общей площадью 22,5 млн кв. метров, что составило 116,2% к январю-сентябрю 2017 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России — 49,4%; в республиках Ингушетия и Тыва, Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках — от 90,1% до 97,1%, Магаданской и Мурманской областях, Еврейской автономной области — 100%.

Источник: Финмаркет