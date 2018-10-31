КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам студию полностью с ремонтом и техникой
Продам 1к. квартиру на ул. Островского 1Б
Продам 1-ю квартиру
Продам 3-ю квартиру
Продам 1-ую квартиру! 8-913-928-67-56 Людмила
ПРОДАМ 1-ю на Северном
продам однокомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Левада-центр: Ответственность за события в стране ощутили россияне

Инструкция: В голоде переобуйте авто и ходите «руки в брюки»!

Хэллоуин: почему Запад боится мертвых, а Россия — нет

Еженедельные обсуждения проблем ЖКХ Бердска закрыли от СМИ

Подвиг: Закрыл фашистский дот грудью раньше Матросова Петр Барбашов под Орджоникидзе

На 8,5 % снизилось строительство жилья в Новосибирской области

Установлены информаторы об «отравителях» Петрове и Боширове

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Около 500 звонков о происшествиях за неделю получили полицейские в Бердске

«Умные» счетчики электроэнергии станут обязательными с 2021 года

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


На 8,5 % снизилось строительство жилья в Новосибирской области

По жилой застройке в России лидирует Московская область.

31.10.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
На 8,5 % снизилось строительство жилья в Новосибирской области
В январе-сентябре 2018 года в России было введено в эксплуатацию 613,6 тыс. квартир общей площадью 45,5 млн кв. метров, что на 1,9% меньше аналогичного показателя прошлого года (в январе-сентябре 2017 года было введено 46,4 млн кв. метров жилья, 93,6% к январю-сентябрю 2016 года).

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 13,9% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае — 6,0%, Ленинградской области — 4,6%, Москве — 3,9%, Республике Татарстан — 3,8%, Ростовской области — 3,4%, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан — по 3,1%, Свердловской области — 2,5%, Самарской области — 2,2%, Новосибирской области — 2,1%, Нижегородской и Челябинской областях — по 1,9%. В этих субъектах Российской Федерации построено чуть больше половины общей площади жилья, введенной в России.

Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в январе-сентябре 2018 года наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с январем-сентябрем 2017 года в Санкт-Петербурге — на 35,5%, Краснодарском крае — на 15,7%, Республике Башкортостан — на 12,5%, Новосибирской области — на 8,5%, Свердловской области — на 7,9%.

В январе-сентябре 2018 года индивидуальными застройщиками введено 161,7 тыс. жилых домов общей площадью 22,5 млн кв. метров, что составило 116,2% к январю-сентябрю 2017 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России — 49,4%; в республиках Ингушетия и Тыва, Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках — от 90,1% до 97,1%, Магаданской и Мурманской областях, Еврейской автономной области — 100%.

Источник: Финмаркет


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Левада-центр: Ответственность за события в стране ощутили россияне Инструкция: В голоде переобуйте авто и ходите «руки в брюки»! Хэллоуин: почему Запад боится мертвых, а Россия — нет

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика